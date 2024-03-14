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Kamil Şirin: "İzmit'imiz için En İYİsini Yapacağız."

İYİ Parti İzmit Belediye Başkan adayı Kamil Şirin, İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin, İl Kadın Politikaları Başkanı Yasemin Met, il ve ilçe yöneticileri, meclis üyesi adayları, gençlik kolları ve kadın politikaları temsilcileri, Belsa çevresindeki esnafları ziyaret ederek esnafların ve mahalle halkının sorunlarını dinlediler.

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Kamil Şirin: "İzmit'imiz için En İYİsini Yapacağız." mask
Kamil Şirin: "İzmit'imiz için En İYİsini Yapacağız."
Kamil Şirin: "İzmit'imiz için En İYİsini Yapacağız."
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Karabaş Mahallesi Muhtarı Arif Çelik ile bir görüşme gerçekleştirerek mahalle sorunları hakkında bilgi aldılar.

Ziyaretin ardından Kamil Şirin yaptığı açıklamada, İzmit'in merkezinde yaşanan park sorunu ve artan trafik problemlerine dikkat çekti. Şirin, "İzmit'imizin merkezindeki park sorunu günden güne büyüyor. Trafik çile haline geldi. Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın sorunlarını biliyoruz. Çözümleri İYİlerde. İzmit'imiz için en iyisini yapacağız. Muhtarımız Sn. Arif Çelik ile mahallenin sorunları hakkında istişare yaptık. Muhtarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

İYİ Parti teşkilatı, esnafların karşılaştığı sorunları dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştılar. Şehrin daha yaşanabilir hale gelmesi için projelerini esnaflarla paylaşan İYİ Parti teşkilatı, işbirliği içinde çalışarak İzmit'in geleceğine yönelik umut verici adımlar atmaya kararlı olduklarını belirtti.

Ziyaret, esnafların ve İzmit halkının beklentilerini ve ihtiyaçlarını doğrudan anlamak ve çözüm odaklı bir yaklaşımla hareket etmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Ekip, halkın desteğiyle şehirde olumlu değişimlerin gerçekleşeceğine inanıyor.

Kamil Şirin:
Kamil Şirin:
Kamil Şirin:

# İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin, İYİ Parti İzmit Belediye Başkan adayı Kamil Şirin, İl Kadın Politikaları Başkanı Yasemin Met, ziyaret, dikkat

14 Mar 2024 - 09:54 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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