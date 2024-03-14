- Asayiş

15 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü

Konya'nın Ereğli ilçesinde Gökhan D. (33), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni 15 yaşındaki A.D. tarafından tabanca vurularak öldürüldü.

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15 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü mask

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Çimencik Mahallesinde meydana geldi. A.D., amcası Gökhan D. ile iddiaya göre ailesiyle aralarında yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.

CİNAYET ZANLISI ÇOCUK ARANIYOR

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine A.D., amcası Gökhan D.'ye tabancayla ateş etti. Gökhan D. kanlar içinde yere yığılırken, yeğeni olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese jandarma ve   sağlık ekipleri sevk edildi. Gökhan D., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma kaçan çocuğun yakalanması için çalışma başlattı. 
# sağlık, çocuk

14 Mar 2024 - 10:04 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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