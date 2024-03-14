15 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Çimencik Mahallesinde meydana geldi. A.D., amcası Gökhan D. ile iddiaya göre ailesiyle aralarında yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.
CİNAYET ZANLISI ÇOCUK ARANIYOR
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine A.D., amcası Gökhan D.'ye tabancayla ateş etti. Gökhan D. kanlar içinde yere yığılırken, yeğeni olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gökhan D., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma kaçan çocuğun yakalanması için çalışma başlattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.