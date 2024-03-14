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Kemal Dizdar yaşamını yitirdi

Hereke Sahilde bulunan Mobidik Restaurant’ın sahibi Kemal Dizdar hayatını kaybetti.

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Kemal Dizdar yaşamını yitirdi mask

Hereke’nin en eski ve bilinen mekanlarından olan Mobidik Balık Restorantın sahibi Kemal Dizdar 67 yaşında hayata veda etti. Dizdar’ın cenazesi bugün (14 Mart Perşembe) öğle namazına müteakip Kışladüzü Merkez Camii’nde kılınan namazın ardından Yukarı Hereke Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 

14 Mar 2024 - 10:05 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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