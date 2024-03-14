Hereke’nin en eski ve bilinen mekanlarından olan Mobidik Balık Restorantın sahibi Kemal Dizdar 67 yaşında hayata veda etti. Dizdar’ın cenazesi bugün (14 Mart Perşembe) öğle namazına müteakip Kışladüzü Merkez Camii’nde kılınan namazın ardından Yukarı Hereke Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
- Asayiş
Kemal Dizdar yaşamını yitirdi
Hereke Sahilde bulunan Mobidik Restaurant’ın sahibi Kemal Dizdar hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.