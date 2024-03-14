Engelli ve evde bakım maaşları belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın ortasında gerçekleştirilen evde bakım maaşı ödemeleri için milyonlarca vatandaş mart ayı ödemesi için geri sayıma başladı. Bu ayın ödemelerinin de 15 Mart civarında yapılması bekleniyor.

MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, henüz evde bakım maaşı ödeme tarihiyle ilgili resmi bir duyuru yapmadı. Geçmiş aylardaki uygulamalara göre, ödemelerin 15 Mart civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Ocak ayında memur maaş katsayısına göre yapılan zamla birlikte, evde bakım maaşı 7.608 TL'ye yükseldi. Şubat ayında zamlı ödemeler gerçekleşti ve mart ayında da aynı tutarın (7.608 TL) ödenmesi bekleniyor. Bakanlık, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel bilgileri paylaşarak vatandaşları bilgilendirecek.

TEMMUZ AYINDA ZAM GELECEK Mİ?

Haziran ayındaki enflasyon verileri, memur maaşlarında artışa işaret ediyor. Bu artış netleştikten sonra, temmuz ayında evde bakım maaşları ve diğer sosyal yardım ödemelerinde de bir yükseliş bekleniyor.

2024 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2024 yılında engelli maaşlarında önemli değişiklikler oldu. Buna göre, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylıkları 874 liradan 2 bin 797 liraya yükseldi. Aynı şekilde, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylıkları da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkarıldı.

Kaynak: GÜNBOYU