"BÜYÜKŞEHİR SAHİP ÇIKMADI, BİZ BÜYÜKŞEHİR’E ULAŞTIK"

İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamada:

Büyükşehir Belediyesi sahip çıkmamış

"Yaşanan olayda mağdur ailelere Büyükşehir Belediyesi sahip çıkmamış, konaklama ihtiyacı doğrultusunda bizim bilgi vermemiz sonucu, sonradan devreye girmiştir.

Zira mağdur aileler İzmit Belediyesi tarafından uygun şartlarda 15 gün boyunca uygun bir otelde konaklamalarını sağladık.

Gülümse Kafe ve Aşevimiz tarafından sağlandı

Mağdur ailelere konaklama esnasında, sadece sabah kahvaltısı sunan otelin yanı sıra, ailelerin akşam yemekleri önce Gülümse Kafe ve Aşevimiz tarafından sağlandı.

Kira yardımı kararı alındı

Belediyemiz Sosyal Yardım Değerlendime Kurulu’nca söz konusu 12 mağdur hane için de hane başına 10.000 TL nakit destek ile kira yardımı kararı alındı.

BÜYÜKŞEHİR AİLELERİN MAĞDURİYETİNİ Mİ KULLANDI?

Madem Büyükşehir Belediyesi mağdur ailelere elini uzatacaktı, bunu neden en başında yapmamıştır? Mağdur ailelerin bu dezavantajlı durumunu gazete manşetlerine taşınmasına neden olmuştur? Bizler de merak etmekteyiz.

Kısacası İzmit Belediyesi olarak; bu tür olaylarda hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederek, mağduriyeti önlemek ve gerekli destekleri sağlamak temel görevimizdir. Sürecin her aşamasında öncelikle vatandaşlarımızın güvenliği ve refahı düşünülerek hareket edildiği unutulmamalıdır."