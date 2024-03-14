‘Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Yarım kalan yeni hayallerimi gerçekleştirmek, mahallemizi cazibe merkezi haline getirmek için tekrar adayım’ diyen Habibe Demiroğlu Aksoy, yaptığı hizmetlerle herkese örnek olmaya devam ediyor. Mahalle sakinlerinin gönlünde olağanüstü şekilde yer edinen; herkes tarafından sevilen, birçok sivil toplum kuruluşunda vazife yapan Habibe Demiroğlu Aksoy; 'Biz makam için değil, hizmet için muhtarlık yapıyoruz. Muhtarlık bir gönül işidir. Bizim sevdamız, hizmettir. Mahallemize çok önemli hizmetler kazandırdık. Yeniden daha güzel ve daha yeni hizmetler kazandırmak için tekrar aday oldum. Durmak yok, hizmet etmeye devam. Geçmiş hizmet dönemimizde yaptıklarımız; önümüzde ki hizmet döneminde yapacaklarımızın teminatıdır.” dedi.
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KOCAELİ'NİN EN GENÇ MUHTARI TEKRAR ADAY!
Yaptığı hizmetlerle adından söz ettiren ve bu nedenle de ‘ Yılın Muhtarı’ seçilen Kocaeli’nin en genç muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy; mahalle sakinlerinin yoğun isteği üzerine tekrar aday oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.