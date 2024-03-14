KOCAELİ'NİN EN GENÇ MUHTARI TEKRAR ADAY!

‘Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Yarım kalan yeni hayallerimi gerçekleştirmek, mahallemizi cazibe merkezi haline getirmek için tekrar adayım’ diyen Habibe Demiroğlu Aksoy, yaptığı hizmetlerle herkese örnek olmaya devam ediyor. Mahalle sakinlerinin gönlünde olağanüstü şekilde yer edinen; herkes tarafından sevilen, birçok sivil toplum kuruluşunda vazife yapan Habibe Demiroğlu Aksoy; 'Biz makam için değil, hizmet için muhtarlık yapıyoruz. Muhtarlık bir gönül işidir. Bizim sevdamız, hizmettir. Mahallemize çok önemli hizmetler kazandırdık. Yeniden daha güzel ve daha yeni hizmetler kazandırmak için tekrar aday oldum. Durmak yok, hizmet etmeye devam. Geçmiş hizmet dönemimizde yaptıklarımız; önümüzde ki hizmet döneminde yapacaklarımızın teminatıdır.” dedi.