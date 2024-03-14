Son toplantı olacak mı? Lastik İş'te sekizinci görüşme

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Pirelli, Brisa, Prometeon, Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 6 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri devam ediyor. Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren görüşmelerde ise Goodyear, geçmiş dönemde olduğu gibi diğer fabrikalardan ayrı olarak masaya oturuyor.

YÜZDE 69 ZAM ÖNERMİŞLERDİ

Sendika ile Pirelli, Brisa, Prometeon arasında süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin sekizincisi ise bugün Tryp by Wyndham Otel’de gerçekleştiriliyor. Toplantıya, Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve yönetimi katılırken, işveren tarafında ise Brisa Fabrikası İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon Fabrikası İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, Pirelli Fabrikası İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Personel Şefi Zafer Ejderoğlu yer aldı. Son toplantıda işveren, ücretler için yüzde 69 oranında zam önermişti.