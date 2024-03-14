Atasoy Bilgin'den Tahir Büyükakın'a gönderme!

Atasoy Bilgin, Tahir Büyükakın'ın kültür merkezleri ve kongre merkezleri arasındaki farkı anlamadığını düşündüğünü belirterek: "Eyvallah, vizyon yok, yok da Kültür merkezi ile kongre merkezinin farkını bilmemek pes. Tahir Bey'e tane tane anlatalım." diye başladığı sözlerinde kültür merkezlerinin sanat etkinlikleri ve kültürel faaliyetler için özel olarak tasarlandığını vurguladı. Ayrıca, İzmit halkının kültürel ihtiyaçlarını karşılamak adına Türkiye'nin üçüncü ödenekli şehir tiyatrosunu ve bugün Kocaeli’nin su ihtiyacını karşılayan barajı yapanın CHP’li belediyeler olduğunu hatırlattı.

Bilgin, milyar dolar değerinde olmasına rağmen 549 milyon dolara mevcut yönetimin sattığı İZGAZ'ı da dile getirdi. Kocaeli halkının ısınma, sıcak su, yemek pişirme gibi ihtiyaçlarını karşılayan İZGAZ ve İZAYDAŞ sayesinde 30 yıldır evsel, endüstriyel, tıbbi atık sorunu olmayan Kocaeli’nin CHP’li belediyelerin projeleriyle kalkındığını belirten Atasoy Bilgin, ‘’ daha çöp depolama alanı sorununu bile çözemeyen Tahir Bey'den beklediğimiz cevapları alamıyoruz bu konulardan kaçıyor ’’ ifadelerini kullandı.

Bilgin, 20 yıldır Kocaeli’nin ulaşım sorunun da çözülmediğini hatırlarak ‘20 yıldır, 1 metre metro yaptınız mı? Herhangi bir ilçeye toplu ulaşım sistemi yatırımınız varmı? 100 bin kişilik günlük sirkülasyonu olan üniversitemize toplu ulaşım yatırımınız varmı?’ sorularını yineledi.

Atasoy Bilgin 25 yıl önce yaşanan büyük depremden ders alınmadığına da dikkat çekti ve ‘’Deprem dirençli kent oluşturmadınız, 6 Şubat'ta 11 şehrimiz yerle bir olmuş, ders almamış hiçbir şey yapmamışsınız.Şimdi hayalim depreme dayanıklı kent diyorsunuz! Size kimse inanmıyor da sahi siz bunları inanarak mı söylüyorsunuz?’’dedi

Tahir Büyükakın’ın belediyenin borç durumu hakkındaki sözleri de Atasoy Bilgin tarafından yanıtsız kalmadı.

Bilgin "Baraj 1999 yılında tamamlanmış hizmete girmiştir. 2014 yılına kadar yapımcı firma tarafından işletilmiş bu sürede belediyeye (ISU) 310 milyon dolar ödeme yapmıştır. 2014 yılında baraj tamamen belediyeye devredilmiştir. O günden bu güne tüm gelirler belediyenindir. Siz bu gelirlerin hiçbirini zamanında borç ödemeye ayırmamış, paraları har vurup harman savurmuşsunuz, şimdi borç mazereti yaratıyorsunuz." diyerek Büyükakın'ın sanki 22 yıldır yöneten kendileri değilmiş gibi konuştuğuna dikkat çekti. Belediyenin borçlarının gerçekten nasıl oluştuğunun ve neden Tahir Büyükakın’ın mazeret aradığının dikkate alınması gerektiğini söyleyen Bilgin, mevcut yönetimin yarattığı ekonomik sorunlara çözüm üretmeye hazır olduklarını ifade etti. CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, belediyeciliğin sosyal demokratların işi olduğunu dile getirerek Tahir Büyükakın’a tavsiyede bulundu:

"Siz İZAYDAŞ, İZGAZ sayesinde temiz havalı, sıcak evinizde arkanıza yaslanıp Yuvacık Barajı suyunuzu yudumlayın; ara sıra Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde tiyatro izlemeye gelin, belediye işlerini bize bırakın." diyen Bilgin, Büyükakın'ın genel başkanları Recep Tayyip Erdoğan’ı kongre merkezine getirememesiyle ilgili yaptığı açıklamalara da cevap verdi. "Evet, haklısınız, siz genel başkanınızı kongre merkezine getirmezsiniz, küçük büyük olduğundan değil, çünkü getiremezsiniz. O kararı siz veremezsiniz, kongrenin yapılacağı yeri de belediyeyi nasıl yöneteceğinize de siz karar veremezsiniz. Size dikte eder, talimat verirler, siz yaparsınız. Sizi büyükşehire başkan olarak atarlar, ertesi gün Ankara’dan işleri kumanda edecek genel sekreter ve kadrolarınızı atarlar. Sizin özgür iradenizle karar verebileceğiniz işler değil bunlar."