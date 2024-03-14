Çiftçilere hibeli gübre desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla meyve sebze yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli katı organomineral (kükürt, 8-20-0+10) gübre desteği verecek. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerden talepler alınmaya başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, üretmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya ve tarımsal kalkınmaya yönelik mazot, gübre, meyve fidanı, arı yemi ve ekipmanları, yem bitkisi tohumu, topraksız tarım, modern sera kurulumu ve sera naylonu başta olmak üzere çok sayıda desteklerle üreticilerin yanında oluyor. Bu doğrultuda Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce Kocaeli genelinde yürütülen proje doğrultusunda, meyve ve sebze yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli katı organomineral gübre desteği sağlanıyor.
BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLADI
Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin, 2024 yılı güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne 20 Mart Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerekiyor. Başvurular hafta içi mesai saatleri içinde alınacak. Gübre miktarı, üreticilerin ÇKS belgelerinde belirtilen meyve ve sebze bahçelerinin alanlarına göre verilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.