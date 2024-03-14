31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçim öncesi siyasi partilerde hareketlilik devam ediyor. Belediye başkan adayları ve muhtar adayları bölgelerinde seçim afişlerini asmaya başlarken, CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet' in afişleri de İzmit' in belli bölgelerinde asıldı. Ancak dün akşam Hürriyet' in afişine çirkin bir saldırı gerçekleşti. Hürriyet' in Anıtpark bölgesinde billboardlardaki asılı olan afişine kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından yırtıldı.
14 Mar 2024 - 11:12- Gündem Güncelleme:
Fatma Kaplan Hürriyet'in afişine çirkin saldırı!
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet' in tanıtım afişleri, gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce yırtıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.