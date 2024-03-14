14 Mar 2024 - 11:12- Gündem G:

Fatma Kaplan Hürriyet'in afişine çirkin saldırı!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet' in  tanıtım afişleri, gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce yırtıldı.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Fatma Kaplan Hürriyet'in afişine çirkin saldırı! mask

31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçim öncesi siyasi partilerde hareketlilik devam ediyor.  Belediye başkan adayları ve muhtar adayları bölgelerinde seçim afişlerini asmaya başlarken, CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet' in afişleri de İzmit' in belli bölgelerinde asıldı. Ancak dün akşam Hürriyet' in afişine çirkin bir saldırı gerçekleşti. Hürriyet' in  Anıtpark bölgesinde billboardlardaki asılı olan afişine kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından yırtıldı.
# 2024, seçim, saldırı, chp, Fatma Kaplan Hürriyet

14 Mar 2024 - 11:12 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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