Fatma Kaplan Hürriyet'in afişine çirkin saldırı!

31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçim öncesi siyasi partilerde hareketlilik devam ediyor. Belediye başkan adayları ve muhtar adayları bölgelerinde seçim afişlerini asmaya başlarken, CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet' in afişleri de İzmit' in belli bölgelerinde asıldı. Ancak dün akşam Hürriyet' in afişine çirkin bir saldırı gerçekleşti. Hürriyet' in Anıtpark bölgesinde billboardlardaki asılı olan afişine kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından yırtıldı.