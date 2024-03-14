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857 öğrenciye sınav ücreti desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım desteği alan ailelerin sınava girecek çocuklarının (YKS) sınav giriş ücreti 590 TL'yi 41 karta yatırdı.

İhlas Haber Ajansı
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857 öğrenciye sınav ücreti desteği mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin 12. sınıfta okuyan çocuklarının sınav giriş ücretlerini 41 kartlarına yatırdı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından 857 öğrenciye AYT ve TYT sınavları için eğitim desteği kapsamında toplam 505 bin 630 TL sınav ücreti desteği sağlandı.
# sağlık, eğitim

14 Mar 2024 - 11:14 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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