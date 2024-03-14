Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin 12. sınıfta okuyan çocuklarının sınav giriş ücretlerini 41 kartlarına yatırdı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından 857 öğrenciye AYT ve TYT sınavları için eğitim desteği kapsamında toplam 505 bin 630 TL sınav ücreti desteği sağlandı.
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857 öğrenciye sınav ücreti desteği
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım desteği alan ailelerin sınava girecek çocuklarının (YKS) sınav giriş ücreti 590 TL'yi 41 karta yatırdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.