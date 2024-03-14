Üniversite öğrencilerine her ay 2 bin TL'lik destek

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 2 BİN TL
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesindeki öğrencilere maddi destek projesi, bu dönem de devam edecek. Doç. Dr. Büyükakın’ın beyannamesinde yer verdiği “Üniversite Öğretim Desteği” ile Kocaeli’de ikamet eden ve ihtiyacı olan toplamda 10 bin öğrenciye her ay 2 bin TL maddi destek sağlanacak.
İLK VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE 1000 TL
Projeden ilk ve ortaöğretim öğrencileri de yararlanabiliyor. İlk ve ortaöğretim çağında, desteğe ihtiyacı olan toplam 10 bin öğrenciye “İlk ve Ortaöğretim Eğitim Desteği” projesi kapsamında her ay 1000 TL maddi destekte bulunulacak. Hem üniversite hem de ilk ve ortaöğretim çağındaki gençler için hazırlanan projeler bütçelendirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.