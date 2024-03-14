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Üniversite öğrencilerine her ay 2 bin TL'lik destek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, her ay 10 bin üniversite öğrencisine 2 bin TL, yine her ay 10 bin ilk ve ortaöğretim öğrencisine 1000 TL maddi desteğin bu dönem de devam edeceğini açıkladı.

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Üniversite öğrencilerine her ay 2 bin TL'lik destek mask

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 2 BİN TL

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesindeki öğrencilere maddi destek projesi, bu dönem de devam edecek. Doç. Dr. Büyükakın’ın beyannamesinde yer verdiği “Üniversite Öğretim Desteği” ile Kocaeli’de ikamet eden ve ihtiyacı olan toplamda 10 bin öğrenciye her ay 2 bin TL maddi destek sağlanacak.

İLK VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE 1000 TL

Projeden ilk ve ortaöğretim öğrencileri de yararlanabiliyor. İlk ve ortaöğretim çağında, desteğe ihtiyacı olan toplam 10 bin öğrenciye “İlk ve Ortaöğretim Eğitim Desteği” projesi kapsamında her ay 1000 TL maddi destekte bulunulacak. Hem üniversite hem de ilk ve ortaöğretim çağındaki gençler için hazırlanan projeler bütçelendirildi.

 
# eğitim, seçim, Tahir Büyükakın

14 Mar 2024 - 11:19 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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