Başkan Bulut ve KOTO Meclis Üyeleri TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi

KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Oda Meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin üyesi olan Oda/Borsa’ların meclis üyelerine özel düzenlediği bilgilendirme seminerine katıldı. TOBB Ankara İkiz Kuleler’de 2 gün süreyle gerçekleşen seminere; Başkan Bulut’un yanı sıra; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları; Murat Barış, Volkan Yılmaz, Meclis Üyeleri Cafer Kozluca, Emrullah Yolasığmaz, Hasan Kaya, Kerim Bayramoğlu, Mehmet Akif Şen, Metin Sözer, Mevlüt Yıldız, Mustafa Akcan, Mustafa Büyükbudak, Nurdoğan Canıgeniş, Önder Dükmen, Serkan Akçay, Serkan Akyıldız, Yaşar Teke ve Yücel Celep katıldı.

HİSARCIKLIOĞLU: KANAAT ÖNDERİSİNİZ

Program kapsamında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile de bir araya gelen KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Oda heyeti, Kocaeli iş dünyasının selamını ileterek çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Hisarcıklıoğlu seminerde yaptığı konuşmada, TOBB’un Türkiye’nin en demokratik kurumu olduğunu vurgulayarak, seçilen meclis üyelerinin il ve ilçelerinin kanaat önderi olduğunu belirtti. Meclis üyelerine tavsiyelerde bulunan Hisarcıklıoğlu, sorumlu oldukları meslek komitelerindeki üyelerini asla ihmal etmemelerini, bu süreçte onları ziyaret ederek, sıkıntılarını dinlemelerini istedi.