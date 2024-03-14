Körfez İlimtepe Mahallesi Kalıcı Konutlar 118. Sokağın üstyapısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Yaya kaldırımları mineral parke olarak yenilenen 118. Sokakta deformasyonların, bozulmaların oluştuğu eski asfaltın trimer kazısıyla sökülmesine başlandı. Gidiş-geliş toplam 2 kilometre uzunlukta asfaltlama yapılacak 118. Sokak, yenilenen yolu ve yaya kaldırımlarıyla hizmete sunulacak.
- Yaşam
İlimtepe Kalıcı Konutlar 118. Sokakta üstyapı
Yaya kaldırımları mineral parke olarak yenilenen Körfez İlimtepe Mahallesi Kalıcı Konutlar 118. Sokağın 2 kilometre uzunluktaki asfalt yolu da yenileniyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.