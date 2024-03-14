700 bin kamu işçisini ilgilendiriyor! Tediye ödemelerinin tarihi belli oldu

Bayram öncesinde, emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi ödeneceği belli oldu. Ayrıca, 700 bin kamu işçisine yönelik ikinci kısmı da bayram öncesinde gerçekleştirilecek olan tediye ödemeleri hakkında bilgi verildi.
Kamuda istihdam edilen işçilere yönelik 2024 yılı ilave tediye ödemeleri için ilk taksit, Resmi Gazete'de yayımlanan karara uygun olarak 26 Ocak 2024 tarihinde ödenmişti. İkinci taksit ise 5 Nisan'da yapılacak.
Yeraltı maden işçileri için bu yıl ekstra olarak belirlenen ilave tediye ödemelerinin tamamı 23 Aralık 2024 tarihinde ödenecek.
Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren bir yasa, emeklilere bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye yükseltti.
Ramazan Bayramı'nın bu yılki başlangıç tarihi, 10 Nisan olarak belirlenmiştir. Emeklilere bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta, yani 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplarına yatması bekleniyor.
Tediye ödemelerine ilişkin detaylar, çalışanlar arasında büyük bir merak uyandırdı ve netlik kazanmaya başladı. En düşük brüt ücret üzerinden hesaplanan ikramiye miktarları açıklandı: 52 günlük ikramiye brütte 57.475 TL, nette ise 41.089 TL oldu.
Çalışanlar arasında büyük bir merakla beklenen tediye ödemelerine ilişkin ayrıntılar sonunda netlik kazanmaya başladı. Ancak, maaşa göre ödenecek tediye tutarlarında farklılıklar gözlemleniyor.
İşçilerin maaşlarına göre ikramiye tutarları aşağıdaki gibidir:
Brüt ücret: 33.159 TL
13 günlük brüt ikramiye: 14.368,90 TL
13 günlük net ikramiye: 10.272,47 TL
Brüt ücret: 34.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 14.733,33 TL
13 günlük net ikramiye: 10.533,01 TL
Brüt ücreti 35.000 TL olan işçiler için:
13 günlük brüt ikramiye: 15.166,71 TL
13 günlük net ikramiye: 10.842,80 TL
Brüt ücreti 36.000 TL olan işçiler için:
13 günlük brüt ikramiye: 15.600,00 TL
13 günlük net ikramiye: 11.152,60 TL
Brüt ücreti 37.000 TL olan işçiler için:
13 günlük brüt ikramiye: 16.033,29 TL
13 günlük net ikramiye: 11.462,39 TL
Brüt ücreti 38.000 TL olan işçiler için:
13 günlük brüt ikramiye: 16.466,71 TL
13 günlük net ikramiye: 11.772,18 TL
Brüt ücreti 39.000 TL olan işçiler için:
13 günlük brüt ikramiye: 16.900,00 TL
13 günlük net ikramiye: 12.081,98 TL
Brüt ücreti 40.000 TL olan işçiler için:
13 günlük brüt ikramiye: 17.333,29 TL
13 günlük net ikramiye: 12.391,77 TL
Brüt ücreti 41.000 TL olan işçiler için:
13 günlük brüt ikramiye: 17.766,71 TL
13 günlük net ikramiye: 12.701,57 TL
Brüt ücreti 42.000 TL olan işçiler için:
13 günlük brüt ikramiye: 18.200,00 TL
13 günlük net ikramiye: 13.011,36 TL
Brüt ücreti 43.000 TL olan işçiler için:
13 günlük brüt ikramiye: 18.633,29 TL
13 günlük net ikramiye: 13.321,16 TL
Brüt ücreti 44.000 TL olan işçiler için:
13 günlük brüt ikramiye: 19.066,71 TL
13 günlük net ikramiye: 13.630,95 TL
Brüt ücreti 45.000 TL olan işçiler için:
13 günlük brüt ikramiye: 19.500,00 TL
13 günlük net ikramiye: 13.940,75 TL
(Yüzde 15 vergi diliminden hesaplanmıştır.)
Kaynak: Odatv.com
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.