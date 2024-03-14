Bursa'ya 7.7'lik deprem uyarısı!

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, 'Bursa'nın Güncel Deprem Riski' başlıklı sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Barış, Marmara Bölgesi ile Bursa'nın depremsel açıdan en tehlikeli bölgelerden biri olduğuna dikkat çekti.
Prof. Dr. Barış, "Bursa'nın içerisinde kırılmamış birçok fay var. İşte bu faylar potansiyel tehlike. İznik-Mekece fayı kırılırsa 7,2. Gemlik fayı 6,9. Bu ikisi birden kırılırsa 7,7. Burada olacak bir afet sadece İstanbul'u, sadece Adapazarı'nı, sadece Kocaeli'ni değil; tüm Marmara'yı etkileyecek" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.