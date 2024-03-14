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Bursa'ya 7.7'lik deprem uyarısı!

Prof. Dr. Şerif Barış, İznik ve Gemlik fayı aynı anda kırılması halinde 7.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geleceğini öngördü. Prof. Dr. Barış, bu depremin Marmara Bölgesi'nin tamamını etkileyeceğini belirtti.

Demirören Haber Ajansı
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Bursa'ya 7.7'lik deprem uyarısı! mask

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, 'Bursa'nın Güncel Deprem Riski' başlıklı sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Barış, Marmara Bölgesi ile Bursa'nın depremsel açıdan en tehlikeli bölgelerden biri olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Barış, "Bursa'nın içerisinde kırılmamış birçok fay var. İşte bu faylar potansiyel tehlike. İznik-Mekece fayı kırılırsa 7,2. Gemlik fayı 6,9. Bu ikisi birden kırılırsa 7,7. Burada olacak bir afet sadece İstanbul'u, sadece Adapazarı'nı, sadece Kocaeli'ni değil; tüm Marmara'yı etkileyecek" dedi.
# dikkat, var, marmara

14 Mar 2024 - 11:46 - Gündem

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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