Otobüs şoförünü kalbinden bıçakladı

İstanbul Başakşehir'de dün akşam yol verme tartışmasında bir sürücü, İETT şoförünü bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İETT şoförü Mahmut Murat Kanık, trafikte bir sürücü ile tartıştı. Araçtaki 3 kişi İETT sürücüsüne saldırdı.
Saldırganlar yaşanan arbedede İETT şoförü Mahmut Murat Kanık’ı kalp hizasından bıçakladı ve olay yerinden kaçtı. Kaçan saldırganlar polis tarafından yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - ülkenin hali , serbest kalırlar emin olun çünkü suç işleme kapasiteleri var iktidar sever .
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.