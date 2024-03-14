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Otobüs şoförünü kalbinden bıçakladı

Başakşehir'deki yol verme kavgasında kan döküldü. Üç kişinin saldırısına uğrayan İETT şoförü Mahmut Murat Kanık, kalp hizasından bıçaklandı. Saldırı anı, otobüsün kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı
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Otobüs şoförünü kalbinden bıçakladı mask

İstanbul Başakşehir'de dün akşam yol verme tartışmasında bir sürücü, İETT şoförünü bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İETT şoförü Mahmut Murat Kanık, trafikte bir sürücü ile tartıştı. Araçtaki 3 kişi İETT sürücüsüne saldırdı.

Saldırganlar yaşanan arbedede İETT şoförü Mahmut Murat Kanık’ı kalp hizasından bıçakladı ve olay yerinden kaçtı. Kaçan saldırganlar polis tarafından yakalandı.

14 Mar 2024 - 12:54 - Siyaset

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Eroldemirbek - ülkenin hali , serbest kalırlar emin olun çünkü suç işleme kapasiteleri var iktidar sever .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mart 14:12

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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