ÜSTPARK AFRAZE SİTESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Başiskele Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Yasin Özlü seçim çalışmalarına ara vermiyor. Hem gündüz hem gece saatlerinde sürekli sahada olan Yasin Özlü, Üstpark Afraze Sitesi’ni ziyaret ederek site sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Adayı Özlü’nün programına vatandaşlar büyük katılım gösterdi.

GENÇLERE YÖNELİK YATIRIMLAR VAR

Çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Yasin Özlü, “Gençler ve çocuklarımız için büyük yatırımlarımız oldu. Yeni dönemde de devam edecek. Kocaeli'nin en büyüğü, Türkiye'nin de sayılı gençlik merkezlerinden birini ilçemize kazandırdık. Kentimize şehir hayatının oturması için, burada yaşayan herkesin bu şehirde ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için şehrin önünü açmak için çok ciddi bir gayretimiz var” dedi.

“HİZMET VE ESER ÜRETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü şöyle devam etti: “Gelecek 5 yılda da bu yönde hizmet ve eserler üreteceğiz. 100 yataklı devlet hastanesinden Kocaeli’nin en büyük millet bahçesine, bilim merkezlerinden vefa kıraathanelerine, tarihimizi ve kültürel değerlerimizi gün yüzüne çıkaracak müzeler ve arkeoparklar önümüzdeki dönemde yapacaklarımız arasından sadece birkaçı.

“SEÇİM BEYANNAMEMİZDE 66 PROJE VAR”

Seçim beyannamemizde 66 proje var, ama geçen dönem olduğu gibi beyannamemizde olmayıp da yapacağımız güzel işler de çıkabilir. Hemşehrilerimizden gelen her bir fikri ve düşünceyi, projelendirip yine ilçemize kazandırabiliriz. Geçen dönem yaptık, bu önümüzdeki 5 yıl da, Allah nasip ederse, sizlerin de desteklerinizle yine yaparız inşallah.”