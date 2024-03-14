14 Mar 2024 - 13:25- Siyaset G:

Başkan Söğüt, "Körfez’e değer katacak projelerimiz ile hazırız, kararlıyız"

Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt,  seçim çalışmaları kapsamında Yeniyalı Mahallesi’nde STK’ları ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi

HABER MERKEZİ
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Başkan Söğüt, "Körfez’e değer katacak projelerimiz ile hazırız, kararlıyız" mask

Körfez Belediye Başkanı ve AKP Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, Yeniyalı Mahallesi’nde seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti, Yeniyalı Merkez Camii altında bulunan çay ocaklarında vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Söğüt’e ziyaretlerde; meclis üyesi adayları ve Körfez Taşköprülüler Dernek Başkanı Atik de eşlik etti.

HAZIRIZ, KARARLIYIZ

STK ziyaretleri kapsamında Körfez Avcılar Derneği’ni ziyaret eden Başkan Söğüt, burada vatandaşlarla sohbet etti. Körfez’de 5 yılda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren ve vatandaşlardan gelen soruları da tek tek cevaplayan Başkan Söğüt, “Biz çok şükür söz verdiğimiz projeleri hayata geçirdik, yeni dönem için de planlamamızı yaptık.

BİRLİKTE HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Körfez’e değer katacak projelerimiz ile hazırız, kararlıyız. Yeni dönem de Fener Gölü’nü halkın kullanımına kazandıracağız. İlçemize bir kongre merkezi ve spor salonu sözümüz var, bunu hayata geçireceğiz. Tabi bunu da sizlerin desteği ve önerileri ile yapacağız. O yüzden sizlerin görüş ve önerileri bizler için önemli” dedi.
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14 Mar 2024 - 13:25 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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