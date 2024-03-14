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Sokak hayvanlarına kesin çözüm Mutlu'dan

SP Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, sokak hayvanları konusunun çok hassas olduğunu belirterek, "Sahipsiz sokak köpeği konusunu mutlaka çözeceğiz" dedi.

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"ÇARE VAR"

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, ilçedeki sahipsiz sokak hayvanları konusuna dikkat çekti. Bu konuda çok kararlı olduklarını söyleyen Mutlu, "Başıboş sokak köpeği sorununu mutlaka çözeceğiz. Çaresi var. Sokak köpeklerini toplayıp kısırlaştırma yapacağız ama bu yetmez. Onlar da birer can ve yaşam haklarını da korumamız gerekiyor. Onlara uygun, her anlamda takiplerinin yapıldığı, merhametli sevgi dolu eğitimli görevli ve gönüllülerle çalışacağız." şeklinde konuştu.
# SP Başiskele Belediye Başkan adayı Zafer Mutlu, var, Başiskele, dikkat, Saadet Partisi

14 Mar 2024 - 13:21 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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