Sokak hayvanlarına kesin çözüm Mutlu'dan

"ÇARE VAR"
Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, ilçedeki sahipsiz sokak hayvanları konusuna dikkat çekti. Bu konuda çok kararlı olduklarını söyleyen Mutlu, "Başıboş sokak köpeği sorununu mutlaka çözeceğiz. Çaresi var. Sokak köpeklerini toplayıp kısırlaştırma yapacağız ama bu yetmez. Onlar da birer can ve yaşam haklarını da korumamız gerekiyor. Onlara uygun, her anlamda takiplerinin yapıldığı, merhametli sevgi dolu eğitimli görevli ve gönüllülerle çalışacağız." şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.