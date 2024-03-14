Gençlerden Kocaman’a destek

YATIRIMLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 31 Mart yerel seçim çalışmalarına Dumlupınar Mahallesi’nde devam etti. Başkan Kocaman’a büyük ilgi gösteren Dumlupınar Mahallesi’nin gençleri, son beş yılda yapılan yatırımlar ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“GENÇLERLE HER ZAMAN BİR ARADAYIZ”

Belediye Başkanı Kocaman’a; Kartepe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nihat Erim Dizdaroğlu, belediye meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti. İlçe genelinde yapılan her yatırımın geleceğe dönük olduğunu belirten Kocaman, “Gençlerimizle her zaman bir aradayız. Seçimden seçime dolaşmıyoruz” dedi.

“KARTEPE GENÇ AKADEMİ 3 GELİYOR”

“Gençlerimizin istek ve talepleri bizim için çok önemli” diyen Mustafa Kocaman, “Bizlere destek veren gençlerimizle seçim sonrasında da bir araya geleceğiz. Son beş yılda çok güzel yatırımlar yaptık. Gençlerimiz tarafından büyük ilgi gören Kartepe Genç Akademi 3’ü yeni dönemde yapacağız” açıklamasında bulundu.

“GENÇLERE ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KURSU”

Kartepe Genç Akademi 3’ün Uzunçiftlik Mahallesi’nde kurulacağını belirten Kocaman, “Kartepe Genç Akademi 1 ve 2 büyük ilgi gördü. Özellikle gençlerimizin ücretsiz İngilizce eğitimi geleceğe daha iyi hazırlanmalarını sağlamakta. Şimdi Uzunçiftlik Mahallesi’nde Kartepe Genç Akademi 3 kuracağız” ifadelerini kullandı.

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, gençlerle buluşması sonrasında Dumlupınar Mahallesi’nde Ramazan programına katıldı. Etkinliğe katılanlar Kocaman’a büyük ilgi ve desteklerini gösterdi. Kocaman, “Sihirbazıyla, Hacivat ile Karagöz'üyle, Osmanlı macunuyla o eski Ramazanları çocuklarımız da bilsin, görsün diye her akşam Kartepe’mizde yaşatmaya bu sene de devam ediyoruz” dedi.