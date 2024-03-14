Jandarma komutanlığında silahla kendini vuran asker kurtarılamadı!

Olay, İzmit ilçesi 42 Evler Mahallesi'nde bulunan İl Jandarma Komutanlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre nizamiyede bir asker silahla yaralandı. Hemen olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı asker A.T. olay yerine gelen ambulans ile Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırıalan asker Yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akçay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İstanbul’dan gelen ailesi tarafından teslim alındı. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Akçay'ın cenazesinin Samsun’da toprağa verileceği öğrenildi.