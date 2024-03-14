Olay, İzmit ilçesi 42 Evler Mahallesi'nde bulunan İl Jandarma Komutanlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre nizamiyede bir asker silahla yaralandı. Hemen olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı asker A.T. olay yerine gelen ambulans ile Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırıalan asker Yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akçay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İstanbul’dan gelen ailesi tarafından teslim alındı. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Akçay'ın cenazesinin Samsun’da toprağa verileceği öğrenildi.
14 Mar 2024 - 13:24- Asayiş Güncelleme:
Jandarma komutanlığında silahla kendini vuran asker kurtarılamadı!
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nda bir asker gece vakti silahla yaralandı. Hastaneye kaldırılan asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.