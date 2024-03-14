Hekimler Tıp Bayramında Ata'nın huzurunda!

Hekimlerin Ata'ya çelenk sunma törenine Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli Tabip Odası ve Kocaeli Aile Hekimleri Derneği (KAHED) katıldı. Törene ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, AB eski bakanı Ali haydar Konca da katıldı.
BEYAZ YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİLER
Burada ülkemiz için savaşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit olan askerler ve vatandaşlar için saygı duruşunda bulunan hekimler ardından İstiklal Marşı’nı okudu. Akabinde hatıra fotoğrafı çeken hekimler, birbirlerinin bayramını kutladı. Kocaeli Tabip Odası çelenk töreninin ardından Beyaz Yürüyüş sloganı ile Yürüyüş Yolu’ndan (Cumhuriyet Bulvarı) Yunus Emre Kültür Merkezi’ne kadar yürüdü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.