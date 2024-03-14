Arısoy “Buradayız ve bir yere gitmiyoruz”

Kocaeli Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı’nda meslekte 50, 40 ve 25. yılını dolduran hekimlere plaket takdim etti. Programda ayrıca hekimler arasında düzenlenen tenis turnuvasında dereceye girenlere de kupaları takdim edildi. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa; CHP Milletvekili Muhip Kanko, İzmit Belediyesi Basın Sözcüsü Cem Şakoğlu, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ayşe Engin Arısoy, önceki dönem başkanları, KAHED Başkanı Funda Atmaca, Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, Kocaeli Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Meltem Çağın Alkan Yıldırım ile hekimler ve aileleri katıldı.

ARISOY: TARİHİNDE MÜCADELE YATIYOR

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ayşe Engin Arısoy: “14 Mart Türkye’de çağdaş tıp eğitiminin başladığı yıldır. 1827 yılında ilk tıp okulu Tıphane-i Amire ve Cerahane-i Amire adıyla kurulmuştur. 1. Dünya Savaşı sonrası 765 öğrencisinden 346’sı şehit olmuştur. 14 Mart tıp Bayramının ülkemizde kutlanması kapsamında Bağımsızlık ülküsünün onuru yatar. Bayramımız ilk kez 1919 yılında kutlanmıştır. Bu bayramın ülkemizin kurtuluşuyla iç içe geçmiş mücadelesi vardır. O günden bu güne 14 Mart’ı Tıp bayramı olarak kutluyoruz. Ulusça göğsümüzü kabartan böyle bir tarihi var 14 Mart’ın.” diye konuştu.

‘BAYRAM GİBİ KUTLAYAMIYORUZ’

Sözlerini sürdüren Başkan Arısoy: “14 Mart’ı uzun bir dönemdir bir bayram havasında kutlayamıyoruz. Mesleksel bağımsızlık iş güvencemiz ve özlük haklarıyla ilgili sorunlar hekimlere ve sağlık çalışanlarına dayatılan performans düzeninin ürünü olan haksız, adaletsiz, hekimi hekime düşüren, hekimleri ayrıştıran uygulamalar, beş dakika arayla hasta bakma zorunluluğu, her zaman cezasız kalan önemsenmeyen göz ardı edilen hekim ve sağlık çalışanları ölümlerine kadar uzanan şiddet, Tabip Odamızın meslek örgütümüzün önerilerimizin yok sayılması hekimlerin itibarını düşüren uygulamalar 14 Mart’ın bayram olarak kullanılmamasın nedenlerinden bazılarıdır.” İfadelerini kullandı.

‘BİR YERE GİTMİYORUZ’

Arısoy: “Çağdaş, insanca görev yapmaya uygun, can ve iş güvenliği sorunlarının olmadığı, şiddet ve baskıdan arındırılmış ortamlarda, etik ve insani değerlerin sağlandığı, vergi adaletsizliğinin giderildiği, emeğimize uygun ücret temelinde mesleğimizi özgürce yapmak istiyoruz. Mesleğini bırakan hekimler ‘Giderlerse gitsinler’ anlayışının çok ötesinde büyük bir toplumsal ve ulusal bir kayıptır. Böylesi kayıpların nedenlerin irdelenmesi, bulunması ve giderilmesi devletin önemli bir görev ve sorumluluğudur. Emeğimizin hakkının verildiği günlere değen mücadelemizle biz buradayız ve bir yere gitmiyoruz. Hekimlerimize ve hekimlik mesleğine hak ettiği değerin verildiği Türkiye’de çalışmayı diliyoruz. 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum, saygılar sunuyorum.” dedi.

MESLEKTE 50. YILINI DOLDURANLAR:

Enver Dayıoğlu, Halil İbrahim Kahraman, Fethi Güngör, Mehmet Türkmen, Mehmet Ersöz, Öznur Eriş, Hüseyin İlhami Özbey, Ahmet Cevri Yıldız.

MESLEKTE 40. YILINI DOLDURANLAR:

Coşkun Durmuş, Mehmet Cengiz Erçin, Hürer Ercan, Şerafettin Köse, Hakan İşlek, Ülkü Başdaş, İbrahim Kuşkonmaz, Kenan İpek, Kerime Sibel İpek, Halil Akyüz, Nazan Sarper, Hamza Şahin.

MESLEKTE 25. YILINI DOLDURANLAR:

Adem Timur, Arzu Başsoy Özcan, Ayça Kartav Özkaya, Ayça Adile Alboyacı, Cemil Coşkun, Davud Yasmin, Ebru Çelikgüzel, Ebru Öksüz, Fatma Yavuz, Hasan Terzi, İnan İlker Arıkan, İsmail Ökmen, Serap Çelik, Sibel Ayyıldız, Şener Yavuz, Aysun Şikar Aktürk, Banu Tulay Pehhlivan, Barış Tüzün, Berna Aksoy, Nurşad Koçak Boran, Ozan Akça, Ozan Andaç Erbil, Recep Şekerci, Savaş İlgezdi, Emel Azak Karali, Erkan Türköz, Erkan Atmaca, Esra Sönmez, Fatih Karakaş, İstemi Damgacı, Mehmet Atilla Tekin, Nursu Çakın Memik, Yahya Turan.

50: Meslekte 50. yılını dolduranlara plaketlerini Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ayşe Engin Arısoy verdi.

AYŞE: Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ayşe Engin Arısoy

TABİP: Kocaeli Tabip Odası, meslekte 50, 40 ve 25. yılını dolduran hekimlere plaket takdim töreni düzenledi.