İzmit Akçakoca Mahallesi’nde ikamet eden balıkçılık yapan Engin Özdemir(72) yemek yediği esnada soluk borusuna yemek kaçması sonucu kalbi durarak vefat etti. 2 çocuk babası Engin Özdemir’in cenazesi Kozluk Caminde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verilecek
- Asayiş
Soluk borusuna yemek kaçan adam hayatını kaybetti
İzmit’te evinde yemek yerken soluk borusuna yemek kaçan Engin Özdemir hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.