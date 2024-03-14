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Soluk borusuna yemek kaçan adam hayatını kaybetti

İzmit’te evinde yemek yerken soluk borusuna yemek kaçan Engin Özdemir hayatını kaybetti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Soluk borusuna yemek kaçan adam hayatını kaybetti mask
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İzmit Akçakoca Mahallesi’nde ikamet eden balıkçılık yapan Engin Özdemir(72) yemek yediği esnada soluk borusuna yemek kaçması sonucu kalbi durarak vefat etti. 2 çocuk babası Engin Özdemir’in cenazesi Kozluk Caminde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verilecek
# vefat etti, çocuk

14 Mar 2024 - 14:23 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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