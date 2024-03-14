Lastik İş’te sona doğru! Bu görüşme çok önemli

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Pirelli, Brisa, Prometeon fabrikalarında çalışan yaklaşık 6 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin sekizincisi bugün Tryp by Wyndham Otel’inde gerçekleştiriliyor. Sözleşme görüşmelerinde yasal sürenin sonlarına doğru gelirken Lastik- İş Sendikası ve Brisa, Pirelli ve Prometeon tarafları arasında da hareketlilik başladı. Yaşanan bu hareketliliğin ardından 15 Mart 2023 Cuma günü gerçekleşecek Lastik-İş, Goodyear görüşmesi bugüne çekildi.

ANLAŞMA OLMAZSA GREV BAŞLAYACAK

Lastik İş Sendikası Genel Başkan Alaaddin Sarı geçtiğimiz günlerde seçim öncesi anlaşma yapılmaması halinde taslakta revize yapılacağını belirtmişti. Sarı bugün ortak bir zeminde buluşmak için işveren temsilcileri ile görüşecek. Anlaşma sağlanmazsa arabulucu sürecine gidecek ola toplu iş görüşmelerinde arabulucu sürecinde de anlaşma çıkmazsa fabrikalarda grev başlayacak.