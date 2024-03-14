ANKARA’SINI GENÇLER’İNİ BİRLİĞİ’Nİ BİLEMEYİZ AMA, KOCAELİSPOR KAZANAMAZSA ORTALIK YANAR

5 haftadır galibiyet özlemi geçen temsilcimiz, hafta içi yönetim krizini şimdilik atlattı. Direkt çıkamayınca, üçüncü olup tek maçla Süper Lig’e çıkma hayalleri kuruyor. Bunun için kritik bir maça çıkacak. Kaybetmesi ve Play - Off rakiplerinin de kazanması halinde, kendisini bir ada 5. sırada bulabilir.
ÜÇÜNCÜLÜĞÜ KAYBETMEK İSTEMİYORSAK KAZANMAK ZORUNDAYIZ
Kocaelispor, yarın akşam Gençlerbirliği ile deplasmanda çok kritik bir maça çıkacak. Lige şampiyonluk parolası ile başlayan Yeşil – Siyahlılarda, 5 haftadır istenilen sonuçlar alınamıyor. Şu anda 45 puan ile 3. sırada yer alan temsilcimizi, 43 puanla Sakarya, 42 puanla Bodrum takip ediyor. Play-Off rakiplerimiz Sakarya, pazar günü Altay ile oynayacak, Bodrumspor ise Boluspor ile mücadele edecek. Kocaelispor, Ankara’dan eli boş döner, rakiplerimiz ise bu hafta kazanırsa, üçüncülükten de olacağız. O yüzden en iyi şekilde oynayıp, 3 puanı almak zorundayız.
GÜRSEL, DEĞİŞİMİ SONUCA YANSITMAK İSTİYOR
Kocaelispor’da 4 hafta önce Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrılmış ve yerine Mustafa Gürsel takımın başına getirilmişti. Mustafa Gürsel ile Ertuğrul Sağlam’ın oyun anlayışları birbirinden çok farklı. Mustafa hocanın oyun anlayışına takım da alışmaya çalışıyor. Takımdaki taktiksel değişim henüz skora yansımış değil. Mustafa hoca da artık değişimin skora yansımasını istiyor. Bu hafta içi basına demeç veren Gürsel, değişimin artık skora yansıması gerektiğini, 3 puanı alarak takımın üzerindeki baskıyı kırmak istediklerini söyledi. Ayrıca Gürsel, “ Galibiyet, takımın enerjisini ve sinerjisini değiştirecek.” dedi.
ERYAMAN’DA OYNAYACAĞIZ
Kocaelispor yarın akşam deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Temsilcimizde parola mutlak galibiyet. Üçüncülüğü kaybetmek istemeyen temsilcimiz, Gençlerbirliği maçı ile yeni bir seri başlatmak istiyor. Artık kazanması elzem olan Yeşil - Siyahlılar, bu kritik karşılaşmayı Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynayacak. Gençlerbirliği, zemin ile alakalı problemlerin olduğu stadyum yerine, 2 haftadır Aktepe Stadı’nda çıkıyordu. Ancak Süper Lig’de mücadele eden Ankaragücü ise maçlarına Eryaman’da çıkmaya devam ediyor. Gençlerbirliği bu hafta Kocaelispor maçı ile kavuşacak. Zemin hala iyi durumda değil.
GENÇLERBİRLİĞİ İLE 49. YILDA, 49. RANDEVU
Kocaelispor yarın akşam Gençlerbirliği ile 49. kez karşılaşacak. İlk kez 7 Ekim 1975’de karşılaşan takımlar, yarın akşam 49. kez bir araya gelecekler. 49 yıl önce Kocaelispor’un 3-0 kazandığı maç ile başlayan rekabet bu günlere kadar geldi. Bu süre boyunca oynanan 48 maçta temsilcimiz Kocaelispor 17 kez kazandı, 13 kez kaybetti ve 18 kez berabere kaldı. Galibiyet üstünlüğünü elinde tutan Kocaelispor, bu üstünlüğün devam etmesi için 3 puanı hedefliyor. İki köklü camia, bu akşam kozlarını 49. kez paylaşacak.
9 MAÇTA 10 PUAN TOPLADI
Yarın akşamki rakibimiz Gençlerbirliği de, ligin ikinci devresine pek iyi başlayamadı. Gençler, oynadığı 9 karşılaşmadan, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ümraniyespor beraberliği ile 2. devreyi açan başkent ekibi, Sakaryaspor’u 3-1 ve Altay’ı 4-0 mağlup etmeyi başardı. Gençler, Çorum FK ile 0-0, Manisa ve Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Az gol yiyen ekip, Eyüpspor, Bandırmaspor ve Bodrum FK’ya 1-0 mağlup oldu. Ankara temsilcisi, 9 maçta 10 puan topladı ve 9. sırada yer alıyor.
MAÇIN KÜNYESİ
GENÇLERBİRLİĞİ - KOCAELİSPOR
STAT: Ankara Eryaman Stadı
SAAT: 20.30
HAKEMLER: (Daha açıklanmadı)
YAYIN: TRT Spor, Beinmax Sports1, www.kocaeligazetesi.com.tr (canlı anlatım)
MUHTEMEL ONBİRLER
KOCAELİSPOR
Harun Tekin
Yusuf Abdioğlu
Emir Ortakaya
Oğuz Ceylan
Atila Turan
Cihat Çelik
joseph Vukovic
Reis Amaral
Daniel Candeias
Barış Alıcı
Christian Kouakou
GENÇLERBİRLİĞİ
Ertuğrul Çetin
Oğuzhan Berber
Alperen Babacan
Francis Nzaba
Arda Temur
Buğra Çağıran
Amilton
Lea Siliki
Ensar Kemaloğlu
Loamba Laura
Melih Bostan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
kartepeli - kaybedersek yönetim toplıca eryamanda kalması gerekeç ankara ayazı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.