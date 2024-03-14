ANKARA’SINI GENÇLER’İNİ BİRLİĞİ’Nİ BİLEMEYİZ AMA, KOCAELİSPOR KAZANAMAZSA ORTALIK YANAR

5 haftadır galibiyet özlemi geçen temsilcimiz, hafta içi yönetim krizini şimdilik atlattı. Direkt çıkamayınca, üçüncü olup tek maçla Süper Lig’e çıkma hayalleri kuruyor. Bunun için kritik bir maça çıkacak. Kaybetmesi ve Play - Off rakiplerinin de kazanması halinde, kendisini bir ada 5. sırada bulabilir.

ÜÇÜNCÜLÜĞÜ KAYBETMEK İSTEMİYORSAK KAZANMAK ZORUNDAYIZ

Kocaelispor, yarın akşam Gençlerbirliği ile deplasmanda çok kritik bir maça çıkacak. Lige şampiyonluk parolası ile başlayan Yeşil – Siyahlılarda, 5 haftadır istenilen sonuçlar alınamıyor. Şu anda 45 puan ile 3. sırada yer alan temsilcimizi, 43 puanla Sakarya, 42 puanla Bodrum takip ediyor. Play-Off rakiplerimiz Sakarya, pazar günü Altay ile oynayacak, Bodrumspor ise Boluspor ile mücadele edecek. Kocaelispor, Ankara’dan eli boş döner, rakiplerimiz ise bu hafta kazanırsa, üçüncülükten de olacağız. O yüzden en iyi şekilde oynayıp, 3 puanı almak zorundayız.

GÜRSEL, DEĞİŞİMİ SONUCA YANSITMAK İSTİYOR

Kocaelispor’da 4 hafta önce Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrılmış ve yerine Mustafa Gürsel takımın başına getirilmişti. Mustafa Gürsel ile Ertuğrul Sağlam’ın oyun anlayışları birbirinden çok farklı. Mustafa hocanın oyun anlayışına takım da alışmaya çalışıyor. Takımdaki taktiksel değişim henüz skora yansımış değil. Mustafa hoca da artık değişimin skora yansımasını istiyor. Bu hafta içi basına demeç veren Gürsel, değişimin artık skora yansıması gerektiğini, 3 puanı alarak takımın üzerindeki baskıyı kırmak istediklerini söyledi. Ayrıca Gürsel, “ Galibiyet, takımın enerjisini ve sinerjisini değiştirecek.” dedi.

ERYAMAN’DA OYNAYACAĞIZ

Kocaelispor yarın akşam deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Temsilcimizde parola mutlak galibiyet. Üçüncülüğü kaybetmek istemeyen temsilcimiz, Gençlerbirliği maçı ile yeni bir seri başlatmak istiyor. Artık kazanması elzem olan Yeşil - Siyahlılar, bu kritik karşılaşmayı Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynayacak. Gençlerbirliği, zemin ile alakalı problemlerin olduğu stadyum yerine, 2 haftadır Aktepe Stadı’nda çıkıyordu. Ancak Süper Lig’de mücadele eden Ankaragücü ise maçlarına Eryaman’da çıkmaya devam ediyor. Gençlerbirliği bu hafta Kocaelispor maçı ile kavuşacak. Zemin hala iyi durumda değil.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE 49. YILDA, 49. RANDEVU

Kocaelispor yarın akşam Gençlerbirliği ile 49. kez karşılaşacak. İlk kez 7 Ekim 1975’de karşılaşan takımlar, yarın akşam 49. kez bir araya gelecekler. 49 yıl önce Kocaelispor’un 3-0 kazandığı maç ile başlayan rekabet bu günlere kadar geldi. Bu süre boyunca oynanan 48 maçta temsilcimiz Kocaelispor 17 kez kazandı, 13 kez kaybetti ve 18 kez berabere kaldı. Galibiyet üstünlüğünü elinde tutan Kocaelispor, bu üstünlüğün devam etmesi için 3 puanı hedefliyor. İki köklü camia, bu akşam kozlarını 49. kez paylaşacak.

9 MAÇTA 10 PUAN TOPLADI

Yarın akşamki rakibimiz Gençlerbirliği de, ligin ikinci devresine pek iyi başlayamadı. Gençler, oynadığı 9 karşılaşmadan, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ümraniyespor beraberliği ile 2. devreyi açan başkent ekibi, Sakaryaspor’u 3-1 ve Altay’ı 4-0 mağlup etmeyi başardı. Gençler, Çorum FK ile 0-0, Manisa ve Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Az gol yiyen ekip, Eyüpspor, Bandırmaspor ve Bodrum FK’ya 1-0 mağlup oldu. Ankara temsilcisi, 9 maçta 10 puan topladı ve 9. sırada yer alıyor.

MAÇIN KÜNYESİ

GENÇLERBİRLİĞİ - KOCAELİSPOR

STAT: Ankara Eryaman Stadı

SAAT: 20.30

HAKEMLER: (Daha açıklanmadı)

YAYIN: TRT Spor, Beinmax Sports1, www.kocaeligazetesi.com.tr (canlı anlatım)

MUHTEMEL ONBİRLER

KOCAELİSPOR

Harun Tekin

Yusuf Abdioğlu

Emir Ortakaya

Oğuz Ceylan

Atila Turan

Cihat Çelik

joseph Vukovic

Reis Amaral

Daniel Candeias

Barış Alıcı

Christian Kouakou

GENÇLERBİRLİĞİ

Ertuğrul Çetin

Oğuzhan Berber

Alperen Babacan

Francis Nzaba

Arda Temur

Buğra Çağıran

Amilton

Lea Siliki

Ensar Kemaloğlu

Loamba Laura

Melih Bostan