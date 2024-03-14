Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Gölcük'te 5 şahsa yönelik 8 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda 1 milyon 320 bin boş, 79 bin dolu olmak üzere 1 milyon 399 bin makaron, 133 kilogram kıyılmış tütün, 70 kilogram nargile tütünü, 85 elektronik sigara, bin 700 sahte bandrol ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirilmiş oldu. Gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- Asayiş
Kaçakçılık operasyonu: On binlerce makaron ele geçirildi
Gölcük ilçesinde 8 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 1 milyon 399 bin makaron ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.