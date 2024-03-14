KOCAELİSPOR SAADETTİN SARAN İLE ANLAŞTI

1999 yılında Süper Lig’in yayıncısı olmak isteyen Sadettin Saran’a ait Sar-an Uluslararası Pazarları ve Ticaret Limited firması Kocaelispor Kulübü ile 1999-2000, 2000-21, 2001-22, yani üç sezon için geçerli bir anlaşma yaptı. Ancak Sar-An firması Süper Lig’in yayın hakkını alamadı. Bunun üzerine Kocaelispor ile 2022 yılında yeniden bir protokol imzalandı. UEFA’da da Kocaelispor kaybedince Sar-an firmasına ödenmesi gereken para yatırmadı.

95 BİN DOLAR İLE 113 BİN EURO

O dönem 95 bin dolar ile 113 bin Euro alacağı olan Sar-an Uluslararası Pazarları ve Ticaret Limited firması, dönemin kulüp başkanı Sefa Sirmen’e ödeme yapması noktasında görüşmeler yapsa da başarılı olamadı. Aradan geçen yıllar içerisinde de TL cinsinden 15 milyon TL alacağı olan firma, Kocaelispor’un reklam anlaşması yaptığı firmalara icra göndermeye başladı. Son olarak Kocaelispor’a sponsor olan Hyundai’ye de icra gitti. Yönetim çözüm için görüşmeleri hızlandırma kararı aldı.

TÜRKKAN RANDEVU ALDI

Yaklaşık bir yıldır Saadettin Saran ile görüşmek için çaba harcadı. Bu görüşmeler yaşanırken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de devreye girdi. Hürriyet, iş adamı Saran’dan randevu talep etti. 15 gün önce de Türkkan, randevu talebini yineledi. Amerika’da olan Saran, son olarak dün için Kocaelispor yöneticilerine randevu verdi. Kocaelisporlu yöneticilere milletvekili Lütfü Türkkan da eşlik etti ve anlaşmaya varıldı.

ÖDEME ŞEKLİ NETLEŞTİ

Gerçekleştirilen ziyarette iş insanı Saadettin Saran o dönem birçok kulübe para verdiğini, hepsini yıllar içerisinde geri almasına rağmen Kocaelispor’dan bir türlü geri dönüş alamadığını ifade etti. Yapılan görüşme neticesinde faiziyle birlikte 15 milyon TL yapan borcun tüm faizini iş adamı Saadettin Saran sildi. Anapara olan 7 milyon 400 bin TL’nin ödenmesi noktasında anlaşmaya varıldı. Bu miktarın 1 milyon 800 bin TL’si reklam anlaşması yapılan Hyundai tarafından üç eşit taksitle ödenecek.

REKLAM GELİRLERİNDEN ÖDENECEK

Borçtan geriye kalan 5 milyon 400 bin TL’nin ödemesi de yapılacak reklam anlaşmaları üzerinden yapılacak. Önümüzdeki sezonda yapılacak reklam anlaşmalarının parası borç bitinceye kadar firmaya ödenecek. Bu şekilde anlaşmaya varan taraftarlar, önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacak. Şuan sözleşmenin hazırlanması beklenirken sonrasında ise imzalar atılacak. Saadettin Saran’a olan borç bu anlaşmayla birlikte Kocaelispor’un kasasından para çıkmadan ödenmiş olacak.

KOCAELİSPOR’A İKİ DOSYA KAPANDI

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun ve yöneticiler bu borçla birlikte yıllardır sürüncemede kalan iki dosyayı da kapamış oldu. Bilindiği gibi yıllardır Aziz Yıldırım’dan alınan paranın ödenmesi de yine bu yönetim döneminde olmuştu. Şimdi de Saadettin Saran’a ödenmesi gereken dosya da kapatılmış oldu.