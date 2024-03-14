Şirin'den Millet Kıraathanesi'nde vatandaşlarla sohbet etti

Mahalli İdareler Seçimleri öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, programlarına devam ediyor. Ramazan ayında da çalışmalarını aksatmayan Şirin bu kez Deniz Mahallesi’ndeki Tarihi Gar Binası’nda faaliyetlerini sürdüren Millet Kıraathanesi’ni ziyaret etti.

HİZMETLERİN DEVAMI İÇİN

Burada vatandaşlarla sohbet eden Şirin, “ Derince Belediyesi'nin gençlerimiz ve vatandaşlarımız için hizmete açtığı Millet Kıraathanesi'nde hemşehrilerimiz ile bir araya gelerek, hasbihâl ettik. Derince’mize kazandırdığımız hizmetlerin devamı için kendilerinden destek istedik. Bizlere göstermiş oldukları ilgi ve samimiyetleri için teşekkür ediyoruz” dedi.