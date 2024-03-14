Konya'da eğitim uçağı iş makinesinin üzerine düştü!

Konya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızlarına ait olduğu belirtilen F5 eğitim uçağı, saat 13.00 sıralarında iniş sırasında piste yakın bölgede çalışma yapan iş makinesinin üzerine düştü. Pilot Ş.G. paraşütle atlayıp kurtulurken, iş makinesi operatörü uzman çavuşun şehit olduğu bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı pilot, tedbir amacıyla askeri helikopterle Selçuk Üniversite Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Kaza kırım ekipleri, olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, kazayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır" denildi.

"İŞ MAKİNESİ KULLANAN ASKER ŞEHİT OLDU"

Konya Valisi Vahdettin Özkan, yaptığı açıklamada, saat 12.51'de Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağının üs içerisindeki şantiye alanına düştüğünü belirterek, "İhbar üzerine kısa sürede olay yerine emniyet, jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Pilotumuz atlayarak sağ kurtuldu. Şantiyenin içinde iş makinesini kullanan askeri personel şehit oldu. Kaza nedeniyle teknik çalışmalar devam ediyor. Şantiyede bulunan bir askeri personel de yaralandı. Pilot ile yaralı askeri personelin sağlık durumları iyi." diye konuştu.

Vali Özkan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan pilot ile yaralı personeli ziyaret etti, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.