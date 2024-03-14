14 Mar 2024 - 20:00- Sağlıklı Yaşıyoruz G:

B12 EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

B12 vitamininin önemini 11,5 yıl önce öğrendik. @a.okancaglar hesabında tiroidi aldırmak üzereyken B12’nin önemini nasıl öğrendiğimi, tiroidi aldırmaktan nasıl kurtulduğumu detaylı olarak anlattım. O zamandan beri B12 vitaminimizi düzenli olarak ölçtürüp 800-1000 pg/ml aralığında tutmaya çalışıyoruz. Bazen 1300’ü geçtiği de oluyor. Kısa bir süre günaşırı alıp sonra günlük almaya devam ediyoruz. Bizim referans aldığımız doktorlar 700-1500 aralığında öneriyor.

B12 EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ mask

Bir kaynakta (1) B12’nin önemi “B12 kan hücrelerinin sağlıklı olması, sindirim sistemi sağlığı, beyin ve sinir sistemi sağlığı için hayati önem taşır. Sinir sisteminde sinir tellerinin koruyucu kılıfı olan myelin oluşumunda rol oynar, bazı nörotransmitterlerin üretilmesi için gereklidir.” şeklinde belirtilmiş.

Okuduğumuz kaynaklara göre bazı B12 eksikliği belirtileri:

▪️ Ellerde ve ayaklarda karıncalanma

▪️ Yürümekte zorluk, dengesizlik

▪️ Yorgunluk

▪️ Tedirginlik, depresyon

▪️ Sisli beyin

▪️ Hafıza sorunları, unutkanlık

▪️ Kas zayıflığı

▪️ Nabız yüksekliği

▪️ Nefes darlığı

▪️ Ağızda yaralar

▪️ İştah azalması

▪️ Soluk benizlilik

B12 vitamininizi ölçtürüp doktorunuzun tavsiye ettiği aralıkta bir iki kez tahlil yaptırarak tutabilirsiniz. B12 hayvansal gıdalarda bolca bulunuyor.

Biz yeterince hayvansal gıda yemediğimiz için her gün metilkobalamin formunda 1 adet dil altı tablet kullanıyoruz. Ancak bu şekilde önerilen aralıkta tutabiliyoruz. B12 ihtiyacı kişiden kişiye, kişinin beslenme düzenine göre değişir.

A.OKAN ÇAĞLAR-NURÇİN ÇAĞLAR

Kaynaklar:

(1) https://universityhealthnews.com/daily/energy-fatigue/vitamin-b12-deficiency-symptoms-much-more-than-fatigue/

(2) https://dailyhealthpost.com/top-11-vitamin-b12-deficiency-symptoms-you-should-not-ignore/

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14 Mar 2024 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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