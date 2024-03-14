B12 EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

Bir kaynakta (1) B12’nin önemi “B12 kan hücrelerinin sağlıklı olması, sindirim sistemi sağlığı, beyin ve sinir sistemi sağlığı için hayati önem taşır. Sinir sisteminde sinir tellerinin koruyucu kılıfı olan myelin oluşumunda rol oynar, bazı nörotransmitterlerin üretilmesi için gereklidir.” şeklinde belirtilmiş.

Okuduğumuz kaynaklara göre bazı B12 eksikliği belirtileri:

▪️ Ellerde ve ayaklarda karıncalanma

▪️ Yürümekte zorluk, dengesizlik

▪️ Yorgunluk

▪️ Tedirginlik, depresyon

▪️ Sisli beyin

▪️ Hafıza sorunları, unutkanlık

▪️ Kas zayıflığı

▪️ Nabız yüksekliği

▪️ Nefes darlığı

▪️ Ağızda yaralar

▪️ İştah azalması

▪️ Soluk benizlilik

B12 vitamininizi ölçtürüp doktorunuzun tavsiye ettiği aralıkta bir iki kez tahlil yaptırarak tutabilirsiniz. B12 hayvansal gıdalarda bolca bulunuyor.

Biz yeterince hayvansal gıda yemediğimiz için her gün metilkobalamin formunda 1 adet dil altı tablet kullanıyoruz. Ancak bu şekilde önerilen aralıkta tutabiliyoruz. B12 ihtiyacı kişiden kişiye, kişinin beslenme düzenine göre değişir.

A.OKAN ÇAĞLAR-NURÇİN ÇAĞLAR

Kaynaklar:

(1) https://universityhealthnews.com/daily/energy-fatigue/vitamin-b12-deficiency-symptoms-much-more-than-fatigue/

(2) https://dailyhealthpost.com/top-11-vitamin-b12-deficiency-symptoms-you-should-not-ignore/