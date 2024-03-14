Büyükşehir’de son meclis 5 dakikada bitti!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimleri öncesi son kez toplandı. 45 gündem maddesi ile toplanan meclisi, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Zinnur Büyükgöz yönetti. Son meclis toplantısında tebrikler ve vedalaşmalar yapıldı.
BU BİR AYRILIK DEĞİL
Meclis Başkanı Zinnur Büyükgöz, son mecliste yaptığı veda konuşmasında “2019’dan bu yana gayretle çalıştık. Bazen tartışmalar yaşandı aslında tartışma dememek gerekiyor, müzakere yapıldı. Açık yüreklilikle fikirlerimizi beyan ettik. Her duygu ve düşünce bu kentin daha iyiye ve güzele ilerlemesi için gelecek nesillerimizin daha güzel hizmet alabilmesi için kaygı ve önerilerden kaynaklandığını biliyoruz. Bu yönde tüm emeği geçen meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün son meclis, bir dahaki toplantıda olmayanlar olacak, yeniden seçilenler olacak. Ama bu bir ayrılık değil, hep beraber bu şehirde yaşıyoruz. Sosyal hayatın içinde cenazede, düğünde yine beraber olacağız. Yine karşı karşıya selamlaşacağız.” ifadelerini kullandı. Meclis üyeleri ilerleyen günlerde Ramazan ayı içerisinde hep beraber iftar yapma kararı aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.