İliç maden faciasının üzerinden 1 ay geçti... İşçiler hâlâ toprak altında

İliç'te 13 Şubat tarihinde yaşanan maden faciasında 9 işçi toprak altında kaldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan 6 şüpheli tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığını söyledi. CHP heyetinin faciaya ilişkin hazırladığı raporun detaylarını paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise olayın doğal afet olmadığını belirtti.

KURUM 'NE İLGİSİ VAR?' DEDİ, CHP AÇIKLADI

Dönemin Çevre Bakanı ve AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, her ne kadar 'ÇED raporuyla ne ilgisi var' dese de Yavuzyılmaz, Kurum'un onayladığı raporun sonuçlarını tek tek açıkladı.

Yavuzyılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

"Murat Kurum'un imzaladığı ÇED raporuyla maden sahası patlamaya hazır bir bomba haline gelmiştir. Dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum'un onayıyla liç sahasının 5'inci ve 6'ıncı fazları inşa edilmediği halde inşa edilmiş gibi gösterilerek sahanın kapasitesi kağıt üzerinde 85.3 milyon tona çıkarılmıştır. Oysa kullanımda olan ilk dört fazın kapasitesi 58 milyon tondur.

Kartaltepe Madencilik'in ikinci kapasite araştırı nihai ÇED raporuna göre; 2021 Ekim ayında dolmuş durumdadır. Yani son iki yıldır bu liç sahasına fazla yükleme yapılmaktadır. Bu aşırı yükleme her iki şirket tarafından yapılmış, bakanlıklar süreci doğru düzgün denetlememiş, sonuçta kapasite fazlası üretim ve denetimsizlik nedeniyle yığın liç sahası yıkılmıştır.

Erzincan İliç’te Anagold’un işlettiği altın madeninde yaşanan felaket sonrası; İşletmenin çevre izninin ve lisansının iptal edilmesine rağmen, Enerji Bakanlığının Anagold’a verdiği 6 işletme ruhsatının iptal edilmediğini tespit ettik."

SİYANÜR TEHLİKESİ: "İLİÇ KANSER SAÇIYOR"

Jeoloji mühendisi Dr. Eşref Atabey, İliç’teki Çöpler altın madeni sahasında siyanürün ardından uranyum ve toryum da saptandığını açıkladı.

Toryum ve uranyum saptandığı, Kanadalı Anagold firmasının, 11 Mart 2021 tarihli, Çöpler Madeni İkinci Kapasite Artışı ve Flotasyon Tesisi Projesi Nihai ÇED Raporu’nda yer alıyor.

Dr. Atabey raporda yer alan ve cevher numuneleri analiziyle açığa çıktığı belirtilen elementleri şöyle sıraladı:

Molibden, Cıva, Çinko, Kurşun, Uranyum, Toryum, Arsenik, Kadmiyum, Antimon, Bakır, Bizmut, Mangan, Indiyum, Kükürt, Selenyum, Tellür, Altın, Gümüş, Molibden.”

Dr. Atabey, “Bu elementler arasında arsenik, kurşun ve cıva toksik, uranyum ve toryum radyoaktif bir element. Hepsi kanserojen bunların” dedi.

İŞÇİLER HÂLÂ TOPRAK ALTINDA

Facianın ardından göçük altında kalan işçiler için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 21 Şubat tarihinde durduruldu. Daha sonra yeniden başlayan çalışmalarda facianın üzerinden 1 ay geçmesine rağmen işçiler bulunamadı.

YURTTAŞA YASAK, TARİKATA SERBEST

Facianın ardından Tunceli Valiliği, Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Çöpler Altın Madeni sahasında meydana gelen göçüğün ardından Erzincan'a geçişleri 18 Şubat'a kadar yasakladı.

Yurttaşın ve gazetecilerin maden sahasına girmesine zorluk çıkarılırken, Menzil tarikatı ve Diyanet Vakfı bölgede çadır kurdu.

Kaynak: CUMHURİYET