Ertuğrul Sağlam, zamanında niye konuşmadın?

Bunun benim yazımla tabii ki ilgisi yok. Ertuğrul Sağlam bir marka. Ancak salı günü Ertuğrul Sağlam kendi markasına da ihanet etti. Kocaelispor’daki bir çıbanı patlattı. Aslında bu Türkiye futbolunun çıbanıydı. Dolayısıyla da bütün kulüplerin bunların zamanında yapması gerekiyor.

Türkiye futbolunun içindeki en namuslu futbolcu, en namuslu teknik adamı bana sorsanız, hepsinin bu çarkın içinde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çarkın dışında kalanlar da zaten kulüp bulamaz.

Ertuğrul Sağlam maalesef salı günü açıklamayı yaptığı zaman bir devrim yapmayı düşünmüştü. Ama herkes bu lokmayı yemedi. Ertuğrul Sağlam'ın adam gibi adam unvanı da biraz tehlikeye girdi bence. Çünkü spor akademisi mezunu bir kariyerli teknik adam Ertuğrul Sağlam, bu yaşadığı şeyleri zamanında basının karşısına çıkıp açıklamalı, hemen istifa etmeliydi.

“Aradan iki ay geçmiş. Sen neyin peşindesin?” diyenlerin ekmeğine yağ sürdü. Yönetim dışındakilerin, siyasetin futbola ne derece el attığı ortada.

Kartvizitini alan kulübün yönetimine gidiyor, masaya koyuyor, sahaya çıkıyor. Hatta canı isterse ilk on birde oynuyor. Özellikle de ecnebi futbolcular bunu çok iyi kullanıyor.

Bakın Türkiye'ye, %80'i Müslüman futbolcuları geliyor yabancı ülkelerden. Acaba bunların aldığı paraları, hangi menajerler kimlere ödüyor? Bu ayrı bir yazı konusu. Çünkü dönen paraların yüksek olduğundan kimsenin haberi yok. 5 milyon aldığın adamın gerçek fiyatı 50 milyon lira. Ama kayıt dışı. Ve bunu ülkenin iktidarı yapıyor.

Ertuğrul Sağlam bir çıbanı patlattı. Ve diyecektir ki şimdi “Yönetim beni suçladı ben de cevap verdim…

O kadar kolay değil.

Eğer zamanında konuşmadıysan, şimdi konuşmanın hiçbir anlamı yok. “Futbolcuları ben aldırmadım. Yönetim bana futbolcuları getirdi” diyen bir adamın teknik direktörlük kariyeri bitmiş demektir.

Biz böyle transferleri yıllardır biliyoruz ve yazıyoruz. Biz bunu yıllardır biliyoruz. Hatta ben zaman zaman köşemde de yazıyorum bunları.

Ancak paranoyaklıkla suçlanıyorum. Mesela “Ertuğrul Sağlam'ı Beşiktaş istedi” diye yazdım. Birçok arkadaş “Sen kafayı mı yedin? dedi. Bir hafta sonra Ertuğrul Sağlam bunu kendisi açıkladı: “Beşiktaş beni istedi, Kocaelispor var diye gitmedim” dedi. Yani beni yalanlayanlara cevabı, haberi merkezindeki adamlar veriyor. Bu da benim hoşuma gidiyor. 37 yıldır bu kulübün içinde neler olduğunu, neler yapıldığını yazmış biriyim.

Saadettin Saran'ın kulübe aciz gönderdiğini 15 gündür biliyorum. Kulübün ortamı bozulmasın anlaşmak üzereyiz dedikleri için beklettim. Çünkü Saadettin Saran'ın kararından vazgeçmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Yazsaydım Saran haczi devam ettirecekti. Fatma Kaplan Hürriyet devreye girdi, yakışanı yaptı. Ekrem İmamoğlu'nu devreye soktu.

Saadettin Saran hacizi kaldırdı. Halbuki daha başka bir yöntem vardı. Dün de yazdım. Saadettin Saran Körfez’in çocuğudur. 1970’lyerde Tütünçiftlik İGSAŞ sitesi tenis sahasında, kendisiyle futbol oynadım. Dolayısıyla çocukluğumdan beri tanıdığım birisidir.

1999’da İstanbul'a gittim. Beşiktaş Reşit Paşa Konağı'nda röportaj yaptım. O zaman Hülya Avşar olayı yoktu.

Eğer bu iletişimi kuracak adamları kullanmazsanız, eski tanıdıkları devreye sokmazsanız, iş Fatma Kaplan Hürriyet’e kalır. Fatma Kaplan Hürriyet seçim öncesi gerçekten önemli bir destek verdi Kocaelispor'a. Bu da artı puan olarak hanesine yazıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin veya yönetimin olmadığı ortamda kim futbolcu getiriyor, kim futbolcu götürüyor?

Kocaeli Birlikspor Projesi'ni kim ortaya attı?

50 milyon lira şu anda kimlere borç senedi olarak gidiyor? Bunlar da bir başka yazıya. Ama tekrar yazıyorum. Ertuğrul Sağlam gerçekten kariyerli, kültürlü ve futbolu iyi bilen bir teknik adam.

Ama hiçbir usta teknik adam, aradan iki ay geçtikten sonra yaşananları böyle acemice açıklamaz. Sağlam kendi kendine zarar verdi, kariyerini bitirdi. Kocaelispor'da olanlar hakkında ağır iddiada bulundu.

Benim tekrar tekrar yazmama gerek yok.

Yönetim kendisine usulü dairesinde bir yanıt vermeli bence…