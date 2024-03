İYİ PARTİLİ KAMİL ŞİRİN, ARMAĞAN AİLESİ İLE İFTAR AÇTI

İZMİT’E İYİ GELECEĞİZ

Aile bireyleri ile samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen iftar yemeğinde ailenin sorunlarını da dinleyen Kamil Şirin şunları söyledi. “İzmitte gerçek manada sosyal belediyecilik yapacağız. Dar gelirli ailelerimizin her zaman yanında olacağız. Onların sorunlarını çözmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Özellikle gençlerimize sahip çıkacağız. Onlara her türlü sosyal imkanı sağlayacağız. İzmitimiz de herkes mutlu olacak. İYİ insanlar İzmitimize İYİ gelecek” dedi.

KAMİL ŞİRİN’E DESTEK TAM

Şirin ailesinin kendilerini ziyaret etmesinden çok mutlu olduklarını dile getiren Armağan ailesi, bir daha Kamil bey ve eşini misafir etmekten mutlu olacaklarını belirterek Kamil Şirin’e tam destek vereceklerini ifade ettiler.