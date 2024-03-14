Çiftçi, Çayırovalılarla çay sohbetinde bir araya geldi

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına tüm hızıyla devam eden ve çalışmalarına hız kazandıran Cumhur İttifakı Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’da sıkmadık el, dokunmadık gönül bırakmıyor. Gittiği her yerde büyük teveccühle karşılaşan Bünyamin Çiftçi, Ramazan ayında da saha ziyaretlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İftar sonrasında Çayırovalı hemşehrileriyle gerek derneklerde, gerekse de çay ocaklarında çay sohbeti gerçekleştiren Çiftçi, dün akşam iftar sonrasında Fatih Caddesi’ndeki çay ocaklarını ziyaret etti. AKP Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede ve meclis üyesi adaylarıyla birlikte Fatih Caddesi üzerindeki çay ocaklarını ziyaret eden Başkan Çiftçi, burada hemşehrileriyle sohbet edip, sorularını yanıtladı.

“EMEKLİLER LOKALİ YAPACAĞIZ”

Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Çayırova’mızda Ramazan bir başka güzel. İlçemizin güzel gönüllü insanlarıyla birlikte olmak mutluluk kaynağımız, birlik ve beraberlik içinde daha güzel yarınlar inşa edeceğiz” dedi. Çay ocakları ziyaretlerinde Çayırovalılardan gelen soruları da yanıtlayan Başkan Çiftçi, yeni dönemde yapacağı projelerden de söz etti. Ulaşımdan, üstyapıya, altyapıdan, sosyal yaşam alanlarına kadar Çayırova’da birçok proje hayata geçireceklerini anlatan Çiftçi, yeni dönemde yapacakları emekliler lokali projesinden de söz ederken, “Emeklilerimizin keyifli vakit geçirebileceği ve dinlenebilecekleri bir lokal yapacağız” dedi.