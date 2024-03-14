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Çiftçi, Çayırovalılarla çay sohbetinde bir araya geldi

AKP Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, iftar sonrasında çay ocaklarını ziyaret etti ve burada vakit geçiren Çayırovalılarla sohbet etti. Çiftçi, burada sohbet ettiği Çayırovalıların sorularını yanıtlarken, gelecek dönem hayata geçireceği çalışmalardan da söz etti.

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Çiftçi, Çayırovalılarla çay sohbetinde bir araya geldi mask
Çiftçi, Çayırovalılarla çay sohbetinde bir araya geldi
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31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına tüm hızıyla devam eden ve çalışmalarına hız kazandıran Cumhur İttifakı Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’da sıkmadık el, dokunmadık gönül bırakmıyor. Gittiği her yerde büyük teveccühle karşılaşan Bünyamin Çiftçi, Ramazan ayında da saha ziyaretlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İftar sonrasında Çayırovalı hemşehrileriyle gerek derneklerde, gerekse de çay ocaklarında çay sohbeti gerçekleştiren Çiftçi, dün akşam iftar sonrasında Fatih Caddesi’ndeki çay ocaklarını ziyaret etti. AKP Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede ve meclis üyesi adaylarıyla birlikte Fatih Caddesi üzerindeki çay ocaklarını ziyaret eden Başkan Çiftçi, burada hemşehrileriyle sohbet edip, sorularını yanıtladı.

Çiftçi, Çayırovalılarla çay sohbetinde bir araya geldi

“EMEKLİLER LOKALİ YAPACAĞIZ”

Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Çayırova’mızda Ramazan bir başka güzel. İlçemizin güzel gönüllü insanlarıyla birlikte olmak mutluluk kaynağımız, birlik ve beraberlik içinde daha güzel yarınlar inşa edeceğiz” dedi. Çay ocakları ziyaretlerinde Çayırovalılardan gelen soruları da yanıtlayan Başkan Çiftçi, yeni dönemde yapacağı projelerden de söz etti. Ulaşımdan, üstyapıya, altyapıdan, sosyal yaşam alanlarına kadar Çayırova’da birçok proje hayata geçireceklerini anlatan Çiftçi, yeni dönemde yapacakları emekliler lokali projesinden de söz ederken, “Emeklilerimizin keyifli vakit geçirebileceği ve dinlenebilecekleri bir lokal yapacağız” dedi.
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14 Mar 2024 - 16:35 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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