Başhekim Sertan Acar’a Uluslararası Başarı Ödülü

Beşeri ilişkileri ve güler yüzü ile tüm hastalara ve hasta yakınlarına her zaman yardımcı olan Gölcük ve Karamürsel halkı tarafından takdir edilen Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sertan Acar’a bugün Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti UGC International Journalists Association Genel Başkanı Ahmet Öz ile Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Eren tarafından ziyarette bulunuldu.

Ziyaret esnasında konuşma yapan Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti UGC International Journalists Association Genel Başkanı Ahmet Öz “Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sertan Acar ve mesai arkadaşlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Gölcük ve Karamürsel ilçe halkı tarafından güzel çalışmaları ile takdir edilen Başhekimimiz Uzm.Dr.Sertan Acar’a Uluslararası Başarı Ödülü olarak başarı plaketini takdim etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.” Dedi.

Başhekim Acar’da Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan ziyaretten çok memnun kaldığını ifade etti.