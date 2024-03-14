14 Mar 2024 - 16:58- Siyaset G:

AYDAL’DAN SİRMEN’E ZİYARET

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof.Dr. Doğan Aydal , İl Teşkilat Başkanı Mehmet Öner, İl Başkan Yardımcıları Ömer Çetin , Yalçın Eldoğan ve Vedat Yavuz ile birlikte İzmit Büyükşehir belediyesi Eski Başkanı Sefa Sirmen’e nezaket ziyaretinde bulunuldu.

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14 Mar 2024 - 16:58 - Siyaset

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