Prof. Dr. Aydal sıcak misafirperverliklerinden dolayı Sefa Sirmen beyefendiye teşekkürlerini iletti.
14 Mar 2024 - 16:58- Siyaset Güncelleme:
AYDAL’DAN SİRMEN’E ZİYARET
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof.Dr. Doğan Aydal , İl Teşkilat Başkanı Mehmet Öner, İl Başkan Yardımcıları Ömer Çetin , Yalçın Eldoğan ve Vedat Yavuz ile birlikte İzmit Büyükşehir belediyesi Eski Başkanı Sefa Sirmen’e nezaket ziyaretinde bulunuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.