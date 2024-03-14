Aile Bakanlığı, ”Ramazan Kolisi” dağıtılacağı duyuruldu! Ramazan Kolisi başvuru nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belediyeler ve SYDV aracılığıyla ücretsiz olarak sunulan hizmet dahilinde, ihtiyaç sahibi ailelere, tamamen temel gıdaların hazırlanmış olan Ramazan kolisi dağıtılacağı bilgisi verildi. İçerisinde, un, şeker, çay, yağ gibi temel gıda ürünleri yer aldığı erzak paketini almak için bazı şartlar talep edilecektir.

Ramazan kolisi yardım başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belediyeler ve SYDV aracılığıyla, Ramazan Kolisinin dağıtımları hız kesmeden devam ederken, 3294 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Hizmetler Bakanlığı, maddi imkanları kısıtlı aile ve kişilerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için Ramazan ayı ve Kurban Bayramından öncesi muhtaçlık durumuna göre, yıl boyunca temel gıda desteği sunuluyor. Belediye, Devlet ve Vakıflar tarafından sunulan erzak kolisi için talep edilecek şartlar şu şekilde;

“3294 sayılı Kanun doğrultusunda, sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi aileler ve sosyal güvencesi olan, fakat kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan ailelere ödenecektir”

Ramazan kolisi yardım başvurusu nasıl yapılır?

İhtiyaç sahibi ailelere, tamamen temel gıdaların hazırlanmış olan Ramazan kolisi için başvuru yapmak isteyen kişiler başvuru işlemlerini şu şekilde gerçekleştirebilir;

Ramazan kolisi başvurusu yapmak isteyen dar gelirli veya geliri olmayan ihtiyaç sahibi aileler Ramazan Kolisi için başvuru işlemlerini, e-Devlet platformu aracılığıyla “e-Belediye Bilgi Sistemi Sosyal Yardım Talebi ve Sorgulama” üzerinden başvuru sayfasına başvuru yapabilir.

İl ve ilçe belediyeler dışında, büyükşehirlerde belediyelerin resmi web siteleri üzerinden direkt başvuru yapılabileceği gibi. Küçük şehirlerde ise başvuru süreci için ikametgah belgesi ve kimlikleriyle bizzat belediyelere giderek başvuru yapabilirler.

Yapılan başvuru değerlendirildikten sonra başvurusu olumlu sonuçlanan kişilere, un, şeker, çay, yağ gibi temel gıda ürünleri yer aldığı erzak paketini desteği sunulacaktır.