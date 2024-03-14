Barışmayı reddeden eşini defalarca bıçaklamıştı: "Çok seviyordum"

Edinilen bilgiye göre, 2021’de Hasan Arslan, boşanma aşamasında olduğu eşi Hasret Arslan ile barışmak için evine gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Hasan Arslan, kendisiyle barışmak istemeyen eşinin yüzünü, boğazını ve karnını ekmek bıçağıyla defalarca bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasret Arslan hastaneye kaldırıldı, Hasan Arslan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hasret Arslan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
"Çok pişmanım"
15 Haziran 2022’de çıkan kararda Hasan Arslan 17 yıl hapis cezası almıştı. Olaya ilişkin avukatların itirazı üzerine Yargıtay kararı bozdu. Yargıtay’ın kararı bozmasıyla Hasan Arslan Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı.
Bozma ilamına diyeceği bir şeyi olmadığını söyleyen sanım Hasan Arslan, "Olay günü barışmak için eşimin yanına gittim. Yaptığım şeyden dolayı çok pişmanım. Eşimi ve çocuklarımı çok seviyordum. Çocuklarımdan ve annelerinden özür diliyorum. Eşimden cezaevindeyken boşandım. 3 yıldır tutukluyum, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.
"Müvekkilimin eşini öldürücü nitelikte bir yaralaması söz konusu değildir"
Söz hakkı verilen sanık avukatı, "Müvekkilim öldürme kastı ile hareket etmemiştir. Müvekkilim yaralama suçundan yargılanmalıdır. Adli tıp kurumu raporunda çekilişler vardır. Müvekkilimin eşini öldürücü nitelikte bir yaralaması söz konusu değildir. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.