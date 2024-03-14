Lastik-İş TİS görüşmeleri bitti! İşte Lastik işçisinin aldığı zam

Brisa, Prometeon ve Pirelli ile yaklaşık 6 saate yakın süren toplantı sonrasında sendika İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan 1500 işçiyi ilgilendiren görüşmeler için Goodyear işvereni ile masaya oturdu. Goodyear ile yapılan toplantı sonrasında ise Lastik-İş Genel Başkanı Aladdin Sarı açıklamayı Goodyear fabrikası önünde yapacak. Goodyear fabrikası önünde toplanan Lastik işçileri yağan yağmura rağmen genel başkanı halaylar ve meşaleler ile bekledi.

NİHAİ SONUCA GELDİK

Toplantının arından Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı fabrikada yaptığı konuşmada, “Sözleşmeyi oylayalım önce sonra kutlayalım arkadaşlar. Uzun bir görüşme maratonundan sonra büyün sektör olarak yapmış olduğumuz görüşmelerin nihai sonucuna geldik” ifadelerini kullanarak fabrika isimlerini tek tek saydı. “Bugün yapmış olduğumuz tamamlanan sözleşme kadar böyle güzel bir sözleşme olmadığını sizlere duyurmak istedim. Böyle güzel bir sözleşmeyi tarihe not düşülmesi adına geldik. Sözleşmenin son gelinen noktası sözleşmeye 2 tane madde ekledik. Promosyon maddesini ekledik. İkincisi de biliyorsunuz ki inanılmaz derecede yüksek enflasyon mevcut. Birinci altı ay çok önemli ama ikinci üçüncü dördüncü altı aylar için koruma sistemini aldık. Eylül ekim kasın aralık aylarında vergiden dolayı maaşlarımız düştüğü için vergiden koruma noktasında aldığımız toplu sözleşmede belki Türkiye’de ilk feraha Lastik İş Sendikası’nın hayata geçirdiği koruma maddesi hayırlı olsun. İlk altı ay özellikle üretimde ve destekte çalışan arkadaşlar için yüzde 82 oranında zam aldık.

KORUMA SİSTEMİ GETİRDİK

Destekleri birinci ikinci ve üçüncü grup çekildikten sonra destekleri çalışan arkadaşlarda duysun. Asgari ücret ile enflasyon arasındaki farkı geçmiş dönemde gördük. Koruma sistemini asgari ücretle alakalı durumda da uyguladık. Asgari ücretlerin yıllık olarak artacağını ifade ettiler ve biz orada da bir koruma sistemi getirdik. Temmuz ayında artmazsa eğer asgari ücret artış payı 5 puan olarak eklenecek dedik. Dördüncü altı ay için de enflasyon artı enflasyonun 20’si yapacağız. Çek aldık istediğiniz yerlerde çekleri kullanacaksınız. Sosyal yardımlarda üretim işçisinin birinci yılında yüzde 120 ile yüzde 300 oranında bir artış sağladık. Destek işçilerinde yüzde 120 ile yüzde 300 oranında zam aldık. Bu yollu sözleşmenin farklarından doğacak alacaklarınızı da bu ayın 20’sinde alacaksınız” ifadelerini kullanarak işçilere “Bu toplu sözleşmeyi kabul ediyor musunuz?” dedi. İşçiler bu soruya evet diyerek yanıt verdi. Başkan Sarı’yı bu cevabın ardından işçiler omzuna aldı.