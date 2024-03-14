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Hasan Ayaz algı yapmak isterken alay konusu oldu

CHP İzmit Meclis Üyesi Adayı Nazım Gençtürk, Büyükşehir koordinatörlerinden Hasan Ayaz'ın paylaşımının aslını paylaştı

Cihat Polat
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Hasan Ayaz algı yapmak isterken alay konusu oldu mask
Hasan Ayaz algı yapmak isterken alay konusu oldu
Hasan Ayaz algı yapmak isterken alay konusu oldu
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinatörlerinden Hasan Ayaz'ın sosyal medya paylaşımı alay konusu oldu. Ayaz'ın 2017 yılında Brezilyalı bakanın evinden çıkan paraların resmini paylaşıp altına "Ayakkabı kutusu” diyenler valizlerle götürmüş be" yazdığı paylaşıma yanıt veren CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi adayı Av. Mehmet Nazım Gençtürk fotoğrafın kesilmemiş halini paylaşarak ifşa etti.

"NASIL OLSA YİYEN OLUR DİYE ALGI SİYASETİ YAPMIŞIN"

Av. Gençtürk fotoğrafın altına "Hasan Başkan, doğrusunu bilmediğini düşünmüyorum ancak nasıl olsa yiyen olur diye algı siyaseti yapmışın. Bu fotoğraf 2017 yılında, adı yolsuzluğa karışan Brezilyalı bakanın evinde ele geçirilen paralara ilişkin. Aşağıda ilgili haberi paylaşıyorum. Belki algı siyaseti yerine gerçekleri merak eden birileri okur. Çıkıyor işte her ülkede böyle kul hakkı yiyen bakanlar başbakanlar..."

Hasan Ayaz algı yapmak isterken alay konusu oldu
Hasan Ayaz algı yapmak isterken alay konusu oldu
Hasan Ayaz algı yapmak isterken alay konusu oldu

# chp, oldu, Meclis, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, medya

14 Mar 2024 - 18:57 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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