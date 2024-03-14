Hasan Ayaz algı yapmak isterken alay konusu oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinatörlerinden Hasan Ayaz'ın sosyal medya paylaşımı alay konusu oldu. Ayaz'ın 2017 yılında Brezilyalı bakanın evinden çıkan paraların resmini paylaşıp altına "Ayakkabı kutusu” diyenler valizlerle götürmüş be" yazdığı paylaşıma yanıt veren CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi adayı Av. Mehmet Nazım Gençtürk fotoğrafın kesilmemiş halini paylaşarak ifşa etti.
"NASIL OLSA YİYEN OLUR DİYE ALGI SİYASETİ YAPMIŞIN"
Av. Gençtürk fotoğrafın altına "Hasan Başkan, doğrusunu bilmediğini düşünmüyorum ancak nasıl olsa yiyen olur diye algı siyaseti yapmışın. Bu fotoğraf 2017 yılında, adı yolsuzluğa karışan Brezilyalı bakanın evinde ele geçirilen paralara ilişkin. Aşağıda ilgili haberi paylaşıyorum. Belki algı siyaseti yerine gerçekleri merak eden birileri okur. Çıkıyor işte her ülkede böyle kul hakkı yiyen bakanlar başbakanlar..."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.