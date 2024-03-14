Hasan Ayaz'a bir yanıt da Küçükkaya'dan!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinatörlerinden Hasan Ayaz'ın sosyal medya paylaşımı alay konusu oldu. Ayaz'ın 2017 yılında Brezilyalı bakanın evinden çıkan paraların resmini paylaşıp altına "Ayakkabı kutusu” diyenler valizlerle götürmüş be" yazdığı paylaşıma yanıt veren CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi adayı Av. Mehmet Nazım Gençtürk fotoğrafın kesilmemiş halini paylaşarak ifşa etmişti.

KORSAN GAZETE HAZIRLIKLARINA MI BAŞLADI?

Ayaz'a bir yanıt da İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Adayı Mehmet Ümit Küçükkaya 'dan geldi. Ayaz paylaşımında '' Seçim kaybedildiğini anlayınca algıda mahir olanlar; Korsan gazete hazırlıklarına mı başladı?

BREZİLYA’DA Kİ BAKANIN EVİNDEN ÇIKAN PARALAR

Geçen seçimde seçimin kaybedileceğini anlayanlar türlü iftarlarla HATIRLA diye bir paçavrayla bizlere saldırmışlardı. Hasan Ayaz başkanım sosyal medya azizliğine kapılmış; Brezilya’da ki bakanın evinden çıkan paraları CHP’de para sayma iftirasıyla karıştırmış.

KUL HAKKINA GİRMEK BÜYÜK GÜNAHTIR

Hoş sonuçta para sayma işinin il binası kapora ödemesi olduğu gerçeği ortaya çıksa da; algıda mahir olmak böyle bir şey. Meraklısına not: Seçim yalan iftiralarla kurulan algıyla değil, halkın gönlüne girmekle kazanılır. Ramazan’ da kul hakkına girmek büyük günahtır.. Fotoğrafı yakalayan Nazım Gençtürk kardeşime bir kocaman alkış…