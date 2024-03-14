Gergerlioğlu, “Darıca’nın mezarlık sorunu çözülmeli”

Mezar yerinden su çıkıyor!

Darıca Nenehatun mezarlığının önünden açıklamalarda bulunan Gergerlioğlu, “Atalarımızın, dedelerimizin, babalarımızın, annelerimizin tüm akrabalarımızın yattığı yerlerdir mezarlıklar ve bizim için son derece değerlidir. Korunması gereken, kutsal yerlerdir ve tabii ki zamanla biz de oralara gideriz ve yer ararız fakat Darıca’da artık Nenehatun mezarlığında yer bulunmuyor! Annenizin babanızın yanına gömülmek istiyorsunuz fakat artık yer yok. Onun üstüne ancak gömülme durumu olabiliyor bunlar da büyük sıkıntılar doğuruyor. Darıca halkı bu durumdan muzdarip. Bu durumu çözmek için mezarlığın yerini Gebze Balçık Köyü’ne taşımışlar. Fakat Darıca halkı Balçık Köyü’ndeki mezarlığın iyi olmadığını söylüyor. Mezar için kazdığınız zaman altından su çıkıyor. Uygun bir yer değil. Bu meselenin çözülmesi lazım. Önemli bir mesele haline geldi. Artık ihtiyaca cevap vermiyor.” ifadelerini kullandı.

Darıca mezarlığı Piri Reis Mahallesine taşınabilir

Nenehatun Mahallesi’nin yanında Piri Reis Mahallesi’nde uygun yerler olduğunu vurgulayan Gergerlioğlu, “Bu alanlar satın alınırsa o bölgede yeni mezarlık yapılabilir. Böyle bir ihtimal var. Bunun değerlendirilmesi lazım. İnsanların burada cenazesi oluyor Gebze Balçık Köyü’ne gitmek zorunda kalıyor. Cenaze için gidecek zaten hüzünlü, bir sürü sıkıntı çekip Balçık mezarlığına gidiyor. Bunun yanı sıra sevdiklerinin mezarına gidip bir dua okumak istiyorlar bu seferde ulaşım sıkıntı. Darıcalının yanı başındaki bir mezarlık seçeneği varken, buradan 20 km ötede bir mezarlık neden kullanılsın. Piri Reis Mahallesinde bazı hisseli araziler olduğu söylendi. Oraya mezarlık yapılabilir.” şeklinde konuştu.

Sorunu çözeceğiz

DEM PARTİ Darıca Belediye Eş Başkan Adayı Erkan Şık, “Muhtarlık ile yaptığımız görüşmeler sonucu Piri Reis Mahallesi’nde hisseli tarlalar var bunları belediye irtibata geçip kamulaştırıp mezarlığı buraya taşıyabiliriz. Biz de seçilirsek birinci önceliğimiz mezar yeri sorununun bir an önce çözülmesidir bunun için çaba sarf edip çalışacağız.” dedi.

Darıca’nın sorunları DEM PARTİ belediyeciliği ile çözülecek

Erkan Şık ve DEM Partili meclis üyeleri seçildiği taktirde bu sorunların çözüleceğini belirten Gergerlioğlu, “Başkanımız ve üyelerimize oy verin. Umarım bu konuda da önemli bir adım atacaklar. Bunun sözünü veriyorlar. Biz cenaze üstüne cenaze gömülmesi yerine bir alternatif arıyoruz. Biz bu konuda bir alternatif bulmuş durumdayız. Konunun Darıca Halkının gündemine gelmesini istiyoruz.” dedi.