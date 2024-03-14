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Başkan Hürriyet’ten Paşa esnafına ziyaret 

Başkan Hürriyet saha programları kapsamında Mehmet Ali Paşa Mahallesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi

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Başkan Hürriyet’ten Paşa esnafına ziyaret  mask
Başkan Hürriyet’ten Paşa esnafına ziyaret 
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet saha programlarına aralıksız devam ediyor. Hürriyet Mehmet Ali Paşa Mahallesinde Bağdat Caddesi ve Zincirlikuyu Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret ederek hem bol bol sohbet etti hem de taleplerini dinledi. Başkan Hürriyet’e ziyaret programında Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar ve İKM Başkanı Murat Öztürk eşlik etti. Esnaf ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Hürriyet her daim İzmit esnafının yanında olduklarının ifade ederek sorunların çözümü adına samimiyetle çaba sarf ettiklerini vurguladı. 
# ifade, ilçe, ziyaret, Fatma Kaplan Hürriyet, esnaf

14 Mar 2024 - 19:40 - Gündem

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