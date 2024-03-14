Kadın işçi çalıştırana 25 bin lira destek!

İŞKUR'un kadın istihdamını artırmaya yönelik yeni projesi faaliyete geçti. Bu proje ile kadın çalışan istihdam eden iş yerlerine 25 bin lira destek sunulacak.

İŞKUR, nitelikli işgücünün yetiştirilmesine destek vermek amacıyla aktif işgücü programlarını sürdürüyor. Türkiye'nin yüzyıl vizyonuna uygun olarak, kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmek ve üretimde kadın istihdamını artırmak hedefiyle İŞKUR, yeni bir girişim başlattı. Bu girişim olan 'Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)' Bursa gibi pilot illerde hayata geçirilmeye başlandı.

Şartlar neler?

Program kapsamında, 18-35 yaş aralığındaki kadın çalışanları istihdam eden imalat sektöründeki iş yerlerine, her bir kadın çalışan için aylık 25 bin liraya kadar destek sağlanacak. Destekten yararlanacak iş yerlerinin, en az 2 sigortalı çalışana sahip olması gerekiyor. Ayrıca, KİPAP'tan faydalanan iş yerlerinin, destek alınan sürenin en az 2 katı kadar kadın çalışan istihdam etmeyi taahhüt etmeleri bekleniyor. İş yerleri, çalıştırdıkları sigortalı sayısının %10'una kadar katılımcı talep edebilecekler.

Bununla birlikte, proje çerçevesinde çalışan kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği verilecek.