Et fiyatlarında son durum: Artış olacak mı?

ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan, et fiyatlarında son zamanlarda yaşanan yükselişleri ele aldı. Yücesan, Ramazan ayı öncesinde bir miktar artan satışların, Ramazan'ın başlamasıyla tekrar düştüğünü belirtti.

Düşüşün tamamen alım gücüyle orantılı olduğunu aktaran Yücesan, "Besicilerimiz enflasyondan kaynaklanan maliyet artışalını et fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyor. Aslında son dönemde yapılan zamlara baktığınızda enflasyonla orantılı olduğunu görebilirsiniz. Ramazan ayı başlamadan birkaç gün önceye kadar satışlarda bir hareketlenme yaşandı fakat bu geçici oldu. Beklenen talebe de ulaşılamadı. Ramazan ayı ile birklikte yeniden satışlar düştü. Burada sorun yüksek enflasyonun alım gücünü etkilemesiyle alakalı" açıklamalarında bulundu.

Ete zam gelecek mi?

Yücesan, Ramazan ayı ve ardından Kurban Bayramı sürecinde et satışlarının daha da düşmesini beklediklerini ifade ederek fiyat artışına ilişkin görüşlerini ise şöyle açıkladı:

"Yılın ilk yarısında fiyatların artacağını düşünmüyorum. Arz talep dengesi fiyatlara yansıyan önemli bir faktör. Ancak yılın ikinci yarısında enflasyonun yükselme eğilimine göre fiyatlar da artmaya devam edecektir. Besicilerimizin devlet tarafından desteklenmesi fiyat artışlarının önüne geçeceği inancındayız."