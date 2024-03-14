Erdoğan’ın koruma ekibinin yaptığı kazada şehit düşmüştü: Kahreden detay ortaya çıktı

Şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında memleketi Denizli'ye gönderilmek üzere uğurlandı. Öte yandan, Fırat Der'in şehit olduğu 13 Mart'ın hem doğum günü hem de göreve başladığı tarih olduğu öğrenildi.

Denizli'ye şehit ateşi düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki mitinginin ardından Mardin'e gitmek üzere yola çıkan koruma ekibi, İdil ilçesinde dün (13 Mart) kaza geçirdi. Kazada polis memurları Fırat Der (34) ve İlker Duran şehit düştü, Oğulcan Kayhan yaralandı. Yaşanan feci kaza tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

ŞEHİT FIRAT DER İÇİN TÖREN

Şehit Polis Memuru Fırat Der için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, şehit polis memurunun silah arkadaşları, şehidin annesi Serpil, babası Cesim Der, kız kardeşi Duygu Kutluca ve eniştesi Bilgehan Kutluca katıldı.

ACI DETAY ORTAYA ÇIKTI

Şehit Fırat Der’in cenazesinin alana getirilmesinin ardından öz geçmişi okundu. Öz geçmişinde 13 Mart 1990’da Kars’ta doğduğu belirtilen Fırat Der’in, doğum günüyle aynı tarih olan 13 Mart 2017’de de Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden mezun olarak Ankara’da göreve başladığı, ardından 2020’de Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’ne atandığı belirtildi.

MEMLEKETİ DENİZLİ'YE UĞURLANDI

Şehit polis memuru Fırat Der’in naaşı memleketi Denizli’ye gönderilmek üzere ambulansa kadar silah arkadaşları ve vatandaşların omuzlarında taşındı.

Şehidin naaşı memleketine gönderilmek üzere Şerafettin Elçi Havaalanına götürüldü.