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Eski sevgili vahşeti! 17 yaşındaki Ömür'ü katletti!

Türkiye'nin toplumsal sorunu haline gelen kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Aydın’da İbrahim Olece (19) eski sevgilisi Ömür Arslan'ı (17) çalıştığı iş yerinde sırtından vurarak katletti.

İhlas Haber Ajansı
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Eski sevgili vahşeti! 17 yaşındaki Ömür'ü katletti!
Eski sevgili vahşeti! 17 yaşındaki Ömür'ü katletti!
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Kadınlar eski eşi, sevgilisi, arkadaşı tarafından katlediliyor! Nazilli'de yaşayan İbrahim Olece, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Ömür Arslan'ın çalıştığı mağazaya gitti. Sırt çantasından çıkardığı tabanca ile 17 yaşındaki Ömür Arslan'ı kovalayan Olece, tetiğe basarak Arslan'ı sırtından vurarak öldürdü.

Şüpheli daha sonra aynı silahla intihar etti. Olece ve Arslan'ın daha önce başka bir mağazada birlikte çalıştıkları öğrenildi.

Olayı duyup, gelen aile yakınları sinir krizi geçirirken, toplanan kalabalığı polis dağıtmaya çalıştı.

Öte yandan, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2024 Şubat ayı raporunda göre bu ay 36 kadının katledildi! Öldürülen kadınların 10’u eşleri, 7’si eski eşleri, 7’si sevgilisi, 4’ü babası, 3’ü oğlu, 2’si tanıdık biri, 1’i ise tanımadığı biri tarafından öldürüldü. 2 olayda ise failin kimliği belirlenemedi.

Kadın örgütleri, kadına şiddet, kadın cinayetleri davalarında cezaların artırılması için yetkililere çağrıda bulunmaya devam ediyor.

# 2024

14 Mar 2024 - 20:52 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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